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ТАСС

В NASA сообщили о планах России остаться на МКС до 2028 года

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Источник изображения: Гавриил Григоров/ТАСС

По словам руководителя программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс, "никаких признаков изменений нет"

ТАСС, 28 июля. Руководитель программы пилотируемых полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кэти Людерс заявила агентству Reuters, что российская сторона сообщила управлению о планах оставаться на Международной космической станции (МКС) по крайней мере до 2028 года.

"Мы не получаем никаких признаков ни на каком рабочем уровне о том, что что-то меняется", - приводит в среду агентство слова Людерс.

Во вторник гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года принято, при этом все обязательства перед партнерами будут выполнены. Он отметил, что ко времени выхода РФ из проекта МКС начнется формирование Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

В то же время помощник директора NASA Роберт Кабана заявил в среду, что международное взаимодействие и сотрудничество являются одними из ключевых аспектов работы МКС. 

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