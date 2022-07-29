Для начала докового ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" осушили док 35-го СРЗ

В ближайшие дни начнутся работы на крейсере, отметил источник

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Док мурманского 35-го судоремонтного завода (СРЗ, филиал Центра судоремонта "Звездочка", входит в Объединенную судостроительную корпорацию) осушен для начала ремонта тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", работы начнутся в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"Нет никаких препятствий для начала докового ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов". Док на заводе осушен", - сказал собеседник агентства, добавив, что в ближайшие дни начнутся работы на крейсере.

В пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка" не стали комментировать ТАСС информацию источника.

19 июля источник ТАСС сообщал, что, находясь в доке 35-го СРЗ, авианосец встал на клетки (приспособления на подошве дока, на которые устанавливают корпус корабля - прим. ТАСС).

Авианосец был заведен в док в середине мая. Предполагалось, что затем два месяца уйдут на восстановление перемычки и откачку воды. Сообщалось также, что северодвинский завод "Севмаш" в 2022 году построит батопорт в рамках технического перевооружения сухого дока на мурманском 35-м СРЗ, в котором будет проходить доковый ремонт крейсера "Адмирал Кузнецов". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Михаил Будниченко по случаю Дня моряка-подводника, который отмечался в России 19 марта. Батопорт заменит в доке временную перемычку.

"Адмирал Кузнецов" - крупнейший корабль Военно-морского флота (ВМФ) России и единственный в его составе авианосец, способный нести самолеты горизонтального взлета и посадки. Входит в состав Северного флота, флагман ВМФ РФ.