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ТАСС

В институте Роскосмоса считают экономически выгоднее полет на "Союзе", чем на Crew Dragon

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Источник изображения: Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Затраты на запуск космонавтов на пилотируемом корабле "Орел" после его отработки будут дополнительно снижены, сообщили в "Организации "Агат"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Транспортная система на базе российского пилотируемого корабля "Союз МС" экономически выгоднее, чем полет на американских кораблях Crew Dragon или Starliner. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе головного экономического научно-исследовательского института Роскосмоса - "Организации "Агат".

Там напомнили, что стоимость запуска Starliner, по официальным оценкам NASA, составляет $345 млн, а Crew Dragon - $210 млн. Состав экипажа каждого корабля составляет четыре человека, поэтому запуск одного астронавта стоит $87 млн и $53 млн соответственно. Starliner может доставить больше груза, а в будущем перевозить до семи человек, поэтому стоимость "кресла" может упасть до $50 млн.

"Уже сейчас транспортная система на базе транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" экономически эффективнее, и цена для астронавтов или космических туристов во многом зависит от дополнительных услуг и рыночной конъюнктуры", - отметили в институте.

В "Агате" подчеркнули, что, согласно проектированию, затраты на запуск космонавтов на пилотируемом корабле "Орел" после его отработки будут дополнительно снижены.

Ранее в пресс-службе "Агата" сообщили ТАСС, что расчетная стоимость полета на Луну на российском корабле в четыре раза дешевле, чем на американском. Как уточнили в институте, такой показатель был достигнут за счет эффективного использования задела советских программ и изначальной разработки, выполненной исходя из экономических соображений. 

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