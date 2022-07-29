Россия "расшевелила" ЕС, но США не должны бежать ему на помощь

НАТО – это предмет роскоши, не нужный США

Многие десятилетия в Америке были уверены в "колоссальной ценности" НАТО. Но время альянса прошло, пишет FP. По мнению автора, Европа хорошо пристроилась за щитом США, и теперь ей пришла пора самой беспокоиться за собственную безопасность.

Европа способна сама себя защитить.

На протяжении десятилетий вашингтонский внешнеполитический истэблишмент был абсолютно уверен в колоссальной ценности НАТО для Соединенных Штатов Америки. Как писал в своих мемуарах бывший американский дипломат Уильям Бернс (William Burns), даже расширение НАТО "осуществлялось на автопилоте, как составная часть американской политики, хотя происходило это уже после того, как была произведена переоценка фундаментальных посылок об этой организации. Обязательства, которые изначально должны были отражать интересы, мутировали и превратились собственно в интересы". Скептическое отношение к НАТО в Вашингтоне равноценно появлению белого мужчины среднего возраста на концерте рэпера Bad Bunny. Поверьте мне: в обоих случаях вы будете чувствовать себя не в своей тарелке.

Как отмечает Бернс, с неисследованным консенсусом происходит следующее: аргументы в пользу такого консенсуса невозможно усилить контактом с их оппонентами. К счастью, автор Катлин Макиннис (Kathleen J. McInnis) заполнила эту брешь, предложив читателям Foreign Policy довод о том, что НАТО по-прежнему нужна американцам.

В своем эссе она весьма решительно утверждает, что НАТО является первопричиной "колоссального экономического процветания и свободы", которыми пользуются американцы. Но процветанием и свободой дело тут не ограничивается. Обеспечивая безопасность европейцам, "Соединенные Штаты получают возможность задавать повестку в сфере международной безопасности", укреплять свой авторитет в Азии, вести войны после 11 сентября, выполнять "антипиратские миссии у берегов Африканского Рога, управляться с Китаем, бороться с изменениями климата, противостоять передовым разрушительным технологиям", а также "противодействовать дезинформации, бороться с пандемией и терроризмом, решать проблемы миграции".

Вот это да.

Кто-то может возразить, мол, проводить американские операции на Ближнем Востоке после 11 сентября было плохо и неправильно с учетом того, что в основном эти операции заканчивались неудачно. Соединенные Штаты разбазарили восемь триллионов долларов, загубили тысячи жизней и почти два десятка лет уделяли основное внимание Ираку и Афганистану. Все, что облегчало эти действия, надо считать минусом, а не плюсом.

Но есть проблемы и посложнее. НАТО не имеет никакого отношения к борьбе с пандемией и с пиратами. У нее нет ни возможностей, ни полномочий, ни навыков для выполнения таких миссий. НАТО — это старомодный военный альянс. Какими бы серьезными и масштабными ни были проблемы миграции и дезинформации, альянс создавался для решения иных задач, а справиться с этими проблемами он не в состоянии.

Эти задачи просто-напросто отсутствуют в тексте Североатлантического договора. Более того, в последних официальных документах они фигурируют лишь в качестве рекламы, в том числе в недавно опубликованной Стратегической концепции НАТО. НАТО рекламирует себя, и ее рекламируют по-разному. Но по условиям договора и по своей структуре она является военным альянсом, призванным обеспечивать безопасность своих членов.

Поскольку НАТО возникла как военный альянс, нацеленный на сдерживание советской агрессии, мы должны задать себе вопрос. СССР в НАТО не пустили, немцев задавили. Так почему же Соединенные Штаты после окончания холодной войны так решительно и непреклонно стараются остаться в ее составе? Ответ прост: НАТО всегда была и остается инструментом, помогающим США сохранять свои позиции доминантного игрока на сцене европейской безопасности. То, что в 1950-х годах по этому вопросу существовали более острые разногласия, чем сегодня, многое говорит об отсутствии дебатов в сегодняшнем Вашингтоне.

Даже в докладе организации Rand, который цитирует Макиннис в подтверждение идеи о "глубокой обороне" в Европе, говорится о том, что американское руководство приняло эту концепцию весьма неохотно, опасаясь, что "союзники США окажутся слишком слабыми и не смогут сдержать Советский Союз самостоятельно". В том же докладе отмечается следующее. Четыре дивизии, направленные в 1950 году в Германию по решению конгресса, "не должны были оставаться там до бесконечности". Американские войска предполагалось вывести, когда "Западная Европа достаточно окрепнет и сможет выставить собственные силы неядерного сдерживания".

Западная Европа достаточно окрепла, чтобы выставить собственные силы неядерного сдерживания, менее чем за десять лет. К 1959 году президент Дуайт Эйзенхауэр уже начал жаловаться, заявляя: "Теперь европейцы пытаются рассматривать эту группировку как постоянную, утверждая, будто мы взяли на себя такие обязательства. Мы несем на себе практически все бремя стратегических сил сдерживания, а также проводим работу в космосе и осуществляем атомные программы. Мы оплатили большую часть инфраструктуры, мы содержим там крупные военно-воздушные и военно-морские силы, а также шесть дивизий. Европейцы думают, что могут смеяться над простофилей дядей Сэмом. Но когда они могли доказать, что нуждаются в срочной помощи, это было одно дело. Однако то время прошло".

Надо ли Соединенным Штатам навсегда оставаться главной силой, обеспечивающей безопасность в Европе? Последние события в Европе, которые ускорила российская специальная военная операция на Украине, говорят о том, что не надо. Немецкая Zeitenwende, официально переводимая как "переломный момент", но по смыслу больше похожая на "новую эпоху", полгода тому назад была просто немыслима. Берлин не только отказался от трубопровода "Северный поток — 2" (аналитики беспокоились, что не откажется), но и создал фонд на сто миллиардов евро, чтобы укрепить свою оборону. Кроме того, он обязался впредь тратить на военные нужды два процента своего ВВП. Польша и ряд других государств взяли на себя аналогичные обязательства об увеличении расходов.

Но как отметил недавно политолог Барри Позен (Barry Posen), есть основания полагать, что эти обязательства не будут выполнены. Соединенные Штаты поспешили заткнуть брешь, отправив в Европу дополнительно 20 000 военнослужащих, чтобы заверить союзников по НАТО в своей преданности. Недостатком таких заверений является то, что, когда ты достаточно долго заверяешь и успокаиваешь союзников, они начинают тебе верить и отказываются укреплять собственную оборону. Похоже, что европейцы, уютно устроившись за щитом Капитана Америки, вернутся к прежнему состоянию. Например, как показывает в своей работе по Японии Дженнифер Линд (Jennifer Lind), Токио начинал достаточно активно укреплять оборону лишь тогда, когда у него возникали опасения, что США могут ослабить свою помощь. В данном случае российская военная операция на Украине стала шоковой терапией для европейцев и для их оценок угроз. Если Соединенные Штаты вернутся к своей роли успокоителя Европы, то это вновь породит безразличие и бездействие.

В 2022 году союзники США достаточно сильны, чтобы самостоятельно сдержать Россию.Они просто отказываются это делать, исходя из обоснованной уверенности в том, что Соединенные Штаты сделают это за них. Соответственно, народы Европы получат выгоду, потратив свои налоговые доллары на внутренние приоритеты.

США не могут и дальше выполнять функции краеугольного камня в системе европейской безопасности, успешно конкурируя при этом с усиливающимся Китаем. Европейское стремление жить на дармовщинку, негативно воздействующее на американский альянс в Европе, плохо влияет и на союзы США в Азии.

Панегирики трансатлантическому альянсу все еще в моде в Вашингтоне, так как кажется, что они ничего не стоят. Но это не так. Ресурсы не безграничны, и их нехватка уже начинает сказываться. Оборонный бюджет уже раздут сверх всякой меры до 847 миллиардов долларов, и до триллиона он не дорастет ни в ближайшей, ни в отдаленной перспективе. Сохранение американского господства в системе европейской безопасности — это роскошь, которая не нужна США в 2022 году. Соединенные Штаты сражались в двух войнах, чтобы не допустить появления европейского гегемона в XX веке. В настоящее время гегемона нет ни в Европе, ни на ее горизонте. <…>

По этим причинам сторонники НАТО, считающие, что альянс должен быть постоянным, должны подумать о плане Б, отказавшись от рекламы блока как панацеи от любых проблем, включая климатические изменения, пиратство и дезинформацию. Европа достаточно богата и сильна, чтобы защитить себя. Но европейцы не станут себя защищать, если Соединенные Штаты не прекратят это делать вместо них.

Автор: Джастин Логан (Justin Logan)