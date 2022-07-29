На всех паром: Минобороны запустило морские перевозки в Мариуполь

Суда доставят в город грузы для восстановления разрушенной инфраструктуры

В Мариуполь из Ейска впервые отравился автомобильно-пассажирский паром с гражданскими грузами. Пробный рейс выполнили 27 июля, а регулярные перевозки по этому маршруту стартуют в августе. Работу парома обеспечит компания «Оборонлогистика», входящая в структуру Минобороны. У нее уже есть опыт организации паромного сообщения с Крымом. Параллельно российские войска продолжают удары по скоплениям украинских формирований. В Днепропетровской области поражен склад боеприпасов для ракетных систем «Хаймарс», а в Николаеве — пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад.

Южный морской путь

Первую регулярную морскую линию между Россией и ДНР откроет автомобильно-пассажирское судно «Лаврентий» — оно будет курсировать из российского Ейска в Мариуполь. Пробный рейс состоялся 27 июля, регулярные перевозки стартуют в августе. «Лаврентий» принадлежит компании «Оборонлогистика», которая входит в состав Военно-строительного комплекса Минобороны РФ.

Судно вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20 автомобильных фур и более 130 пассажиров. Время в пути от Ейска до Мариуполя составит около четырех часов. По плану, «Лаврентий» будет делать полный оборот за сутки, чтобы доставить грузы, необходимые для восстановления разрушенной инфраструктуры.

В Мариуполе создаются условия для приема и обслуживания таких судов. В начале июля в военном ведомстве заявили о полном разминировании порта города. На его территории и акватории российские специалисты нашли и обезвредили около 12 тыс. взрывоопасных предметов.

Автомобильно-пассажирское судно «Лаврентий» Источник изображения: Фото: marinetraffic.com

— В условиях продолжающихся боевых действий использование для гражданских целей флота структуры Минобороны выглядит самым быстрым решением, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Действующий морской путь снабжения крайне важен для восстановления нормальной жизни в ДНР и Мариуполе. Но организация туда коммерческих морских перевозок заняла бы гораздо больше времени. Тут возникли бы вопросы и со страховщиками, и с санкциями.

На маршруте будут работать и другие суда — не военные, а гражданские. До ввода в строй Крымского моста, флот «Оборонлогистики» успешно обеспечивал работу переправы в Крым. Нынешняя задача — связать развитую транспортную инфраструктуру юга России и разрушенные боевыми действиями регионы ДНР — не менее важная и ответственная, считает эксперт.

На сайте «Оборонлогистики» указано, что помимо Черного моря, она занимается перевозками в акваториях Средиземного, Балтийского, Белого, Баренцева, Карского, Чукотского, Охотского и других морей. Паромные перевозки осуществляет также на Балтийском паромном маршруте «Усть-Луга — Балтийск».

Побригадная работа

Вооруженные силы России 27 июля продолжили наносить удары по военной инфраструктуре Украины.

— Высокоточным оружием ВКС России в городе Николаев на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия «Николаевстройтранс» уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 200 военнослужащих и более 20 единиц бронированной и специальной автомобильной техники, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате огневого поражения высокоточным оружием, в полном составе уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады и фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВФУ, заявили в Минобороны.

Предполетная подготовка истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

По уточненным данным, 24 июля ударом ВКС России по складу боеприпасов в Днепропетровской области уничтожено более 100 ракет к реактивной системе залпового огня «Хаймарс» производства США, ликвидировано до 120 националистов, а также иностранные наемники и технические специалисты, рассказали в военном ведомстве.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре командно-наблюдательных пункта батальонов 54-й механизированной и 17-й танковой бригад, 107-й бригады терробороны, 65-й механизированной бригады ВФУ, восемь складов боеприпасов, а также 142 района сосредоточения войск. Ликвидированы иностранные наемники в пункте временной дислокации на территории завода «Украинские энергетические машины» в Харькове, а также боевики формирования «Черная сотня» в районе Артемовска в ДНР.

Самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С» ВС РФ в зоне специальной военной операции на Украине Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена батарея реактивных систем залпового огня «Ураган», артиллерийская батарея гаубиц «Гиацинт-Б», батарея РСЗО «Град», два артиллерийских взвода буксируемых «Мста-Б» и пять взводов орудий Д-30 на огневых позициях.

Российские ПВО за сутки сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, девять беспилотных летательных аппаратов и 10 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и «Хаймарс».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 260 самолетов, 145 вертолетов, 1622 беспилотных летательных аппаратов, 358 зенитных ракетных комплексов, 4167 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4494 единицы специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Военный крест

27 июля в Минобороны рассказали о новых случаях использования украинскими вооруженными формированиями медицинских объектов в военных целях.

— В Харькове на территории городской клинической больницы№ 7 на Салтовском шоссе дислоцируются подразделения украинского националистического батальона «Кракен», при этом всех больных независимо от их состояния здоровья цинично выгнали из лечебного учреждения, — заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам генерала в Сумах в здании детской городской клинической больницы на улице Троицкая размещен штаб территориальной обороны, склады вооружения и боеприпасов, а в подвале силой удерживаются персонал и пациенты больницы.

В Виннице в здании областной психиатрической больницы на улице Пирогова во дворе размещена военная техника, при этом, эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась.

Замаскированный танк Т-64 подразделений ВФУ Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Кроме того, в Николаевке (ДНР) на территории центральной районной больницы военнослужащими ВФУ оборудован опорный пункт, размещена бронетехника, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено.

Михаил Мизинцев призвал Всемирную организацию здравоохранения и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, чтобы не допустить использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях.

Также начальник Национального центра управления обороной РФ сообщил, что в рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины», подписанной 22 июля в Стамбуле, начала работу передовая группа экспертов Минобороны России. Она будет практически отрабатывать организацию работы Совместного координационного центра. В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.

Восстановленная связь

В Минобороны 27 июля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе специальной военной операции мужество и самоотверженность.

Старший сержант Иван Аксенов занимался связью в интересах командного пункта армии. В ходе одного из боев артиллерийским огнем была повреждена часть техники.

Иван с экипажем, под плотным огнем националистов, выдвинулся восстанавливать поврежденные изделия. На позиции он обнаружил тяжелораненого офицера, перенес его в безопасное место и оказал медицинскую помощь, после чего продолжил восстанавливать поврежденную связную технику.

Благодаря смелости, отваге и профессионализму Ивана Аксенова, технику удалось оперативно восстановить. Это позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями в бою и отразить атаку националистов, отметили в военном ведомстве.

Старший лейтенант Денис Пось с первых дней СВО руководит зенитным ракетным расчетом при отражении воздушных ударов противника.

Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом «Бук-МЗ» ВС РФ на Харьковском направлении специальной военной операции на Украине Источник изображения: Фото: РИА Новости

Украинские националисты попытались обстрелять позиции российских войск оперативно-тактическими ракетами «Точка-У». Оценив ситуацию, Денис приступил к уничтожению воздушных целей, поразив две из них.

— Умелое распределение старшим лейтенантом Посем сил и средств и профессионализм его подчиненных позволил уничтожить все воздушные объекты противника и не допустить нанесения ударов по позициям российской батальонно-тактической группы, — рассказали в Минобороны.

С первых дней специальной военной операции сержант Павел Баханов доставлял грузы российским подразделениям, неоднократно совершая рейсы на передовую. Павел продвигался скрытно, ночью, с выключенными фарами, под регулярными минометными и артиллерийскими обстрелами, снабжая тыловым обеспечением подразделения на передовой. Всего за время специальной военной операции Павел совершил 17 рейсов, доставив более 95 тонн груза.

Выполняя другую задачу, Павел подвергся минометному обстрелу украинских националистов и получил осколочные ранения. Превозмогая боль, сержант перевязал себя, вынес из-под огня раненого товарища и оказал ему медицинскую помощь, чем спас тому жизнь.

Антон Лавров

Андрей Федоров