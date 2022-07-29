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Известия.ru

Ледовая расстановка: к защите Севморпути привлекут атомные подлодки

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Субмарины проекта 949 начали отрабатывать прикрытие стратегически важной трассы

Тихоокеанский флот ВМФ России провел учения атомных подводных лодок в районе Северного морского пути, сообщил «Известиям» источник в Минобороны РФ. Маневры состоялись весной и в начале лета. Военные тестировали возможности подлодок проекта 949 при действиях в этом регионе. По мере таяния арктических льдов и развития судоходства по Севморпути, задачи по прикрытию этой трассы будут всё актуальнее, отмечают эксперты. Подводные лодки проекта 949 считаются наиболее эффективными охотниками за кораблями — как надводными, так и подводными. В их арсенале торпеды, а также целая батарея сверхзвуковых крылатых ракет.

На воде и под водой

Возможности подводных лодок проекта 949 по действиям в районе Северного морского пути (СМП) были протестированы в этом году, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Весной и в начале лета тихоокеанские подводники провели учения в этом регионе. Субмарины действовали в акватории СМП, а также выполняли всплытие в ледовой обстановке. Теперь в планах Минобороны стоят аналогичные маневры кораблей Северного флота.

Подводные лодки проекта 949 — одна из последних разработок советского кораблестроения. Серия строилась в 80-е – 90-е годы. Сегодня три ее представителя — «Тверь», «Омск» и «Томск» — входят в состав Тихоокеанского флота. Еще два — «Смоленск» и «Орел» — несут службу на Северном флоте. Подлодки 949 проекта изначально проектировались для борьбы с соединениями надводных кораблей. Они несут на борту торпеды и ракеты «Гранит».

Атомная подводная лодка «Смоленск» на причале в городе Североморске во время военно-морских учений сил Северного флота РФ

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

На Тихоокеанском флоте субмарины 949 проекта входят в состав 10-й дивизии подводных лодок, а на Северном — в состав 11-й дивизии. Примечательно, что оба этих соединения носят официальное название «противоавианосных». Среди их задач, кроме борьбы с авианосными соединениями, — уничтожение десантных сил противника, охота за его морскими караванами. А не так давно экипажи лодок проекта 949 начали отрабатывать ракетные удары и по наземным целям.

Судя по всему, лодки Тихоокеанского флота отрабатывали операции по защите восточного участка Северного морского пути, полагает военный историк Дмитрий Болтенков.

— Видимо, тренировали противолодочные и противокорабельные операции в северной части Тихого океана, — рассказал он «Известиям». — Задача, скорее всего, была не допустить вход в акваторию флотов недружественных стран. Северный флот будет на учениях отрабатывать защиту западного участка СМП. Лодки проекта 949 оснащены ракетами «Гранит», это достаточно мощное и точное оружие. Не исключено, что в перспективе проведут их модернизацию, после чего арсенал пополнится ракетами «Калибр» и «Оникс».

Атомная подводная лодка «Орел» на рейде в Кронштадте в преддверии Дня ВМФ

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Площади ледового покрова в Северном Ледовитом океане в ближайшей перспективе будут сокращаться. Вследствие этого возрастет угроза со стороны надводных сил противника, включая авианосцы, рассказал «Известям» военный эксперт Василий Кашин.

— Можно предположить, что готовясь к этой перспективе, командование российского флота начинает подготовку подлодок проекта 949 к действиям в Арктике. Прикрытие Севморпути — очень ответственная задача. Контроль над этой трассой является одним из важнейших преимуществ России. Кроме того, с северного направления могут идти разнообразные атаки со стороны США. И если там в будущем, по мере изменения климата, появятся силы американского флота, это направление необходимо будет прикрывать.

Внимание на Север

С середины прошлого десятилетия Россия активно создает военную инфраструктуру вдоль Северного морского пути и в целом в полярных широтах. Объединенное стратегическое командование «Северный флот» в прошлом году получило статус, равный военному округу. На арктических островах размещены подразделения береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», зенитные ракетные системы. Отремонтированы или реконструированы около двух десятков аэродромов. На островах Земля Александры архипелага Земля Франса-Иосифа и Котельный на Новосибирских островах построили всепогодные круглогодичные взлетно-посадочные полосы. На северных аэродромах несут постоянное дежурство истребители-перехватчики.



Помимо размещения в Арктике подразделений на постоянной основе, в регионе регулярно отрабатывается переброска сил. Так, в ноябре прошлого года оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» подняли по тревоге и транспортными самолетами перебросили на Новую Землю, где провели учебные стрельбы.

Атомная подводная лодка «Тверь» у причала на базе 16-й Краснознаменной эскадры подводных лодок Тихоокеанского флота в Вилючинске

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В 2021 году отряд кораблей Северного флота провел маневры, в ходе которых отрабатывалась высадка морского десанта вдоль Северного морского пути. В разных районах прошло десантирование подразделений морской пехоты и арктических мотострелков.

Помимо военной составляющей в освоении арктических регионов есть и другие. Президент Владимир Путин заявил в прошлом году, что Россия создает в Заполярье инфраструктуру, связанную с охраной природы.

Кроме того, создается база для МЧС, которая может использоваться для спасения людей на водах или для защиты окружающей среды. По словам главы государства, по мере изменения климата и со вводом в строй новейших ледоколов навигация по Северному морскому пути станет круглогодичной.


Роман Крецул

Алексей Рамм

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