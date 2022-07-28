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ТАСС

Блинкен: США готовы поддержать "любые жизнеспособные дипломатические усилия" по Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP

По словам госсекретаря США, Вашингтон винит в их отсутствии Москву

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Вашингтон готов поддержать "любые жизнеспособные дипломатические усилия" по Украине, при этом винит в их отсутствии Москву.

"Соединенные Штаты готовы поддержать любые жизнеспособные дипломатические усилия. К сожалению, Москва не подавала никаких признаков того, что она готова к содержательному и конструктивному взаимодействию, и у нас нет никаких иллюзий о том, что это изменится в ближайшее время", - утверждал он в среду, выступая в Госдепартаменте.

"Когда и если придет время, мы задействуем всю силу американской дипломатии. Но пока что мы продолжим делать все возможное для того, чтобы упрочить позиции Украины на поле боя с тем, чтобы у нее была наиболее сильная из возможных позиция за столом переговоров", - добавил Блинкен.

Российско-украинские переговоры идут с 28 февраля. Несколько встреч состоялось в Белоруссии, затем стороны продолжили общение по видеосвязи. В конце марта в Стамбуле прошел очный раунд переговоров. В апреле президент России Владимир Путин заявил журналистам, что Киев, отойдя от достигнутых на переговорах в Турции договоренностей, завел этот процесс в тупик. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщал, что Россия передала Украине проект документа о соглашениях с четкими формулировками и ожидает ответа. При этом Москва подчеркивала, что замораживание переговоров является полностью инициативой Киева.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

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