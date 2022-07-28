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ТАСС

Наноспутники петербургского Политеха отправятся в космос 9 августа по проекту Space Pi

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Петербургский политехнический университет
Петербургский политехнический университет.
Источник изображения: topspb.tv

После запуска потребуется до месяца, чтобы оптимизировать их работу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. Два кубсата (сверхмалые искусственные спутники для исследования космоса), созданные в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), по проекту Space Pi отправятся в космос уже 9 августа 2022 года. Об этом в среду сообщил ТАСС научный руководитель проекта Space Pi в СПбПУ Сергей Макаров.

"Дата запуска космического аппарата со спутниками программы Space Pi назначена на 9 августа 2022 года с космодрома Байконур. Пока оснований для переноса запуска нет", - заявил Макаров.

Ранее запуск был запланирован на апрель 2022 года, однако тогда сроки существенно сдвинулись, так, что сам Макаров прогнозировал запуск только в декабре 2022 года. Вариант запуска космического аппарата летом специалист Политеха называл "оптимистичным".

Макаров также отметил, что после отправки кубсатов в космос потребуется некоторое время для того, чтобы оптимизировать их работу. "Обычно, чтобы войти в режим работы, который определен для космического аппарата, требуется его настройка. Включаются все системы, проверяются на правильность работы, сбрасываются телеметрические данные подтверждающие, что все в порядке. Это занимает достаточно большое время - до месяца", - подчеркнул Макаров.

Кубсаты послужат для изучения уровня электромагнитного излучения на поверхности Земли в различных частотных диапазонах. За одни сутки эти малютки будут выполнять 30 витков вокруг Земли и регистрировать электромагнитное излучение на ее поверхности в диапазоне от 0,3 до 18 ГГц.

По проекту Space Pi, на орбиту Земли будет выведено 100 малых космических аппаратов в течение нескольких лет. С их помощью будут реализованы эксперименты, в которых, в том числе, примут участие российские школьники - победители конкурса Российского движения школьников "Открытый космос". 

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Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий
Проекты
Байконур
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