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ТАСС

СМИ: Россия ответила на санкции США, решив покинуть программу МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: © NASA

Эксперт в военной сфере Сун Чжунпин отметил, что Соединенные Штаты могли бы поддерживать работу МКС без России, но с гораздо более высокими затратами

ПЕКИН, 27 июля. /ТАСС/. Решение России выйти из программы Международной космической станции представляет собой ответный удар по США за санкции против РФ. Такое мнение в интервью китайской газете Global Times выразил эксперт в военной сфере и телекомментатор Сун Чжунпин.

Он отметил, что США могли бы поддерживать работу МКС без России, но с гораздо более высокими затратами. "Новые инвестиции требуются в исследования и разработки для замены российских технологий, что можно рассматривать как ответный удар России по американским санкциям", - отметил он.

Другой пожелавший сохранить анонимность эксперт в области международных отношений сообщил изданию, что России надоели унижения и санкции США, в том числе предшествовавшие специальной военной операции РФ на Украине. Поэтому, по его словам, Москва больше не хочет никакого сотрудничества с Вашингтоном. Он также отметил, что выход России из программы МКС станет огромным препятствием для общего дела человечества по совместному исследованию космоса, и виноваты в этом будут политические манипуляции и безответственные действия США.

В минувший вторник гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года принято, при этом все обязательства перед партнерами будут выполнены. Он отметил, что ко времени выхода РФ из проекта МКС начнется формирование Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

В апреле 2021 года Борисов, который на тот момент был вице-премьером, заявлял, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед Ракетно-космической корпорацией "Энергия" была поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой отечественной орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС.

В конце февраля текущего года Дмитрий Рогозин, который на тот момент возглавлял Роскосмос, заявлял, что в силу финансовых ограничений сложно одновременно реализовать проект МКС и строительство новой станции. По его словам, нужно предусмотреть определенный "период перехлеста", когда МКС и РОСС будут какое-то время эксплуатироваться параллельно. В настоящий момент соглашение предусматривает эксплуатацию МКС до 2024 года. Весной госкорпорация и РКК "Энергия" заключили госконтракт на разработку эскизного проекта РОСС. 

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Рогозин Дмитрий
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