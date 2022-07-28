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ТАСС

Кабмин утвердил правила привлечения белорусов к строительству космодрома Восточный

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Стартовый комплекс космодрома Восточный
Стартовый комплекс космодрома Восточный.
Источник изображения: © Игорь Агеенко/ТАСС

Они касаются работ, связанных со строительством и реконструкцией объектов наземной космической инфраструктуры Восточного, а также обязывают федеральное казначейство обеспечить открытие лицевых счетов организациям Белоруссии, которые заключили контракты, связанные со строительством космодрома

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила, касающиеся привлечения граждан Белоруссии к строительству космодрома Восточный. Об этом говорится в постановлении правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 года.

"Настоящие правила определяют порядок и условия привлечения граждан Республики Белоруссия, юридических лиц Республики Белоруссия, учредителями (участниками) которых являются Республика Белоруссия и (или) граждане Республики Белоруссия и которые созданы в организационно-правовой форме, установленной законодательством Республики Белоруссия, для осуществления деятельности на территории закрытого административно-территориального образования Циолковский Амурской области (далее - организации Республики Белоруссия), в том числе для выполнения работ, оказания услуг, связанных со строительством и реконструкцией объектов наземной космической инфраструктуры космодрома Восточный", - говорится в постановлении.

Утвержденные правительством РФ правила касаются работ, связанных со строительством и реконструкцией объектов наземной космической инфраструктуры Восточного, а также обязывают федеральное казначейство обеспечить открытие лицевых счетов организациям Белоруссии, которые заключили контракты, связанные со строительством космодрома.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет госкорпорации "Роскосмос" привлекать граждан и компании Белоруссии к работам по строительству космодрома Восточный.

Закон уточняет особенности осуществления отдельными лицами деятельности на территории закрытого административно-территориального образования Циолковский в Амурской области. Речь идет в том числе о выполнении работ и оказании услуг, связанных со строительством и реконструкцией объектов наземной космической инфраструктуры Восточного.

Согласно документу, госкорпорация "Роскосмос" сможет привлекать к работе на территории города Циолковского граждан Белоруссии и юридических лиц республики, учредителями которых выступают ее граждане или само это государство. При этом юрлица должны быть созданы в организационно-правовой форме, установленной законодательством Белоруссии. Порядок и условия привлечения таких лиц будет определен президентом РФ и российским правительством. 

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Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
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