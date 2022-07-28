МИД ДНР направит в ООН резолюцию с требованием прекратить поставки оружия Украине

Ее также направят организациям, которые занимаются защитой прав детей, отметила министр иностранных дел республики Наталья Никонорова

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Донецкая Народная Республика при содействии РФ собирается передать в ООН и Международный комитет Красного Креста резолюцию с требованием прекратить поставки оружия Украине и защитить права жителей ДНР. Об этом сообщила журналистам министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.

Резолюция была принята в среду на конференции в Донецке, приуроченной ко Дню памяти детей - жертв войны в Донбассе. По словам Никоноровой, документ будет направлен "всем международным организациям гуманитарным, в частности тем, которые занимаются защитой прав детей". "Мы говорим о Международном комитете Красного Креста, об уполномоченном верховного комиссара по правам человека ООН, о Совете Безопасности ООН. Попросим содействия у МИД РФ для распространения среди всех участников ООН", - сказала она.

"В первую очередь мы требуем осудить поставки вооружения Украине, потому что именно из этого вооружения убивают наших детей и наших гражданских жителей. Второе - прекратить закрывать глаза на ту правду, которая тут происходит, гибель гражданских людей. Мы будем требовать защитить наши права, и, насколько это возможно, воспринимать реальность с обеих сторон", - продолжила министр.

На конференции в Донецке в среду выступили заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, Посол ЛНР в России Родион Мирошник, глава Представительского центра ДНР в Италии Элизео Бертолази, а также другие государственные деятели, представители общественных организаций, правозащитники и члены благотворительных фондов. Кроме того, своими историями поделились родители погибших в ходе конфликта детей.

27 июля в ДНР отмечается День памяти детей - жертв войны в Донбассе. По последним данным, с 2014 года жертвами агрессии Киева в республике стали 130 детей, еще 515 были ранены. В ЛНР в результате конфликта погибли по меньшей мере 48 детей.