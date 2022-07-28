Войти
Газета.ru

«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»

683
4
+1
Источник изображения: gazeta.ru

Генерал ВВС Попов рассказал, зачем комплекс разведки с Ту-214Р адаптировали для Су-34

ВКС России применили в ходе спецоперации на Украине авиационный разведывательный комплекс «Сыч», который установлен на истребитель-бомбардировщик Су-34. С этим оборудованием, представляющим комплекс оптической и радиолокационной разведки, самолет способен выводить на цели другие авиационные и наземные средства поражения, либо самостоятельно их уничтожать. «Газета.Ru» разбиралась в особенностях работы этой системы.

Впервые о разведывательном комплексе, получившем название «Сыч», размещаемом на базе истребителя бомбардировщика Су-34 стало известно еще в 2016 году. Аналог в виде радиотехнического комплекса бокового обзора МРК-411 уже существовал, но был предназначен для дальних самолетов-разведчиков Ту-214Р и более ранних «воздушных шпионов» Ил-20 (на базе пассажирского Ил-18), Ан-30Б и Ту-154М ЛК-1.

«Самолеты-разведчики - объекты секретные и доподлинные возможности этой аппаратуры не афишируются, - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник запаса ВВС Александр Дробышевский. - Из известного можно отметить, что Ту-214Р оснащены многочастотным радиотехническим комплексом МРК-411, состоящим из нескольких радиолокационных станций с активными фазированными антенными решетками бокового и кругового обзора, который обеспечивает получение информации, как в активном, так и в пассивном режиме».

Дробышевский добавил, что эти самолеты оснащены также системой «Фракция».

«Разработанная подмосковной компанией «ТПК Линкос», эта система обеспечивает сканирование огромных по площади участков, выдачу обработанной и синтезированной «картинки» на экраны операторов и в наземные штабы. Самолет-разведчик способен обнаруживать даже замаскированные объекты. В итоге эта система «вскрывает» объекты противника на расстояние 200-300 км», - добавил эксперт.

Полковник Дробышевский не исключил, что подобное оборудование и составило основу комплекса «Сыч», которая установлена на истребитель-бомбардировщик Су-34 - только в уменьшенном варианте. Этим объясняется наличие трех подвесных контейнеров, в которых размещена разведывательная аппаратура.

При этом практически полностью сохраняется ракетно-бомбовая нагрузка самолета, который может самостоятельно использовать боезапас при обнаружении целей.

«Использование именно Су-34, как многофункционального самолета с большим боевым потенциалом, для размещения на нем разведаппаратуры «Сыч» повышает надежность и безопасность использования комплексов разведки. Это первый вариант использования подобной разведаппаратуры на боевых истребителях» - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник запаса Юрий Гаврилов.

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 (по кодификации НАТО Fullback - «Защитник»), который в ВВС России прозвали «Утенком» за его своеобразную форму носового фюзеляжа, представляется уникальным воздушным средством для нанесения ударов авиационными средствами по наземным целям противника на большой дальности.

По данным сайта Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), возможности Су-34 позволяют «осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителей прикрытия, в виду высоких качеств ведения самостоятельного маневренного воздушного боя».

ВКС России располагают более 130 самолетами Су-34. Они базируются в Воронежской области (там под них переоборудовали аэродром «Балтимор»), в Хабаровском крае, в Ростовской и Челябинской областях, часть этих истребителей-бомбардировщиков входят в состав Липецкого центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний.

«В варианте самолетов-разведчиков на Украине эти самолеты могут вести наблюдение, не входя в зону поражения ПВО украинских войск. Получив комплекс «Сыч» истребитель-бомбардировщик Су-34 с индексом НВО («новые возможности») стал универсальным центром воздушной разведки.

Его возможности позволяют ориентироваться в воздушной и наземной обстановке не только самому экипажу, но и передавать информацию о военных объектах противника по автоматическим каналам связи в режиме реального времени. Су-34 является истребителем поколения 4++, но благодаря «Сычу» это, по сути, истребитель шестого поколения.

В том смысле, как его понимают американцы», - считает генерал-майор ВВС Владимир Попов.

Генерал напомнил, что истребитель шестого поколения разрабатывается Пентагоном, как «центр управления и разведки для других систем». «Именно эти задачи позволяет «Сыч» решать нашим Су-34», - считает Попов.

Виктор Сокирко


Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Ан-30
БТР-7
Су-34
Ту-154
Ту-214
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Проекты
NATO
Похожие новости
21.09.2018
Еще полетаем
20.07.2017
"Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
26.09.2016
"Премьер" готовится к взлету
20.05.2015
Оружие доверия
20.01.2014
Шесть заводов под одним крылом
06.09.2011
Авиапром - загружен.
4 комментария
№1
28.07.2022 01:16
Что  не десятого поколения, когда как даже против ПВО времен Брежнева ничего не может.
Все решает не самолет, а вооружение, А ничего массового, дешевого и дальнобойного нет.
А современный самолет с чугунием это смешно
0
Сообщить
№2
28.07.2022 01:49
В первую очередь бы использовать имеющиеся СУ-24, они для этого и создавались.
0
Сообщить
№3
28.07.2022 03:50
Цитата
Его возможности позволяют ориентироваться в воздушной и наземной обстановке не только самому экипажу, но и передавать информацию о военных объектах противника по автоматическим каналам связи в режиме реального времени.
"Грипен" это умел ещё в первом серийном варианте. А это девяностые годы, между прочим.
0
Сообщить
№4
28.07.2022 07:27
Цитата, Имран сообщ. №3
"Грипен" это умел ещё в первом серийном варианте. А это девяностые годы, между прочим.
Сомнительно , в реальном режиме времени возможность появилось только с цифровизацией, французы к примеру подобный контейнер на Рафаль сделали только в 2011 году,тогда в Ливии у них летало несколько подобных машин.
А так про 6 -е поколение конечно бред, но целом хоть догнали запад спустя 10 лет.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 11:25
  • 29623
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.07 11:10
  • 1
В ЛНР не исключили, что ракеты дальностью 300 км завезли на Украину
  • 28.07 11:04
  • 1
Армения оценивает возможности закупки индийской военной техники
  • 28.07 10:51
  • 3
В МИД РФ заявили, что Киев обстрелами АЭС ведет дело к масштабной техногенной катастрофе
  • 28.07 10:19
  • 1
Британцы в шоке: Китай направил в Россию войска и танки
  • 28.07 09:09
  • 5
Польша намерена наладить производство корейских танков К2 «Черная пантера» и передать армии 1000 машин
  • 28.07 07:48
  • 174
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 28.07 07:33
  • 1
Польша меняет советские истребители МиГ-29 на южнокорейские FA-50
  • 28.07 07:27
  • 4
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 28.07 01:18
  • 1
Ростех на форуме "Армия-2022" покажет свои передовые беспилотники
  • 27.07 22:37
  • 2
Министр обороны Словакии Надь заявил о готовности обсудить передачу Украине 11 МиГ-29
  • 27.07 22:03
  • 3
Эти американские истребители оказались С-300 и С-400 не по зубам
  • 27.07 21:47
  • 3
Ростех приглашает дизайнеров создать новый облик авиазаводов и самолетов
  • 27.07 21:42
  • 3
Россия обеспечит мир неоном, ксеноном и криптоном. В 2023 году в России будет производиться почти четверть мирового неона
  • 27.07 21:38
  • 1
Британские буксируемые гаубицы L119 калибра 105 мм появились на Донбассе