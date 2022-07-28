Эксперты считают, что Западу следует начать поиск компромисса с Россией по Украине

Истребитель МиГ-21ПФМ, окрашенный в украинские цвета, на монументе в честь создания ВВС Украины у Дома офицеров в Виннице, 14.07.2022.

Сэмьюэл Шарап и Джереми Шапиро добавили, что западные лидеры готовы помогать Киеву, "но также они пытаются предотвратить разрастание конфликта в войну крупных держав"

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. США и их союзникам следует открыть каналы коммуникации с Россией с целью поиска компромисса по ситуации вокруг Украины. Такую оценку изложили американские эксперты Сэмьюэл Шарап и Джереми Шапиро в статье, опубликованной в среду в газете The New York Times.

По мнению авторов, тип и объемы вооружений, поставляемых Западом Киеву, свидетельствуют о том, что западных лидеров "тянет в разные стороны". Эксперты считают, что западные лидеры готовы помогать Украине, "но также они пытаются предотвратить разрастание конфликта в войну крупных держав". При этом, как утверждают авторы статьи, "до тех пор пока Россия и Запад готовы добиваться преимущества друг над другом на Украине и выделять на это свои оружейные резервы, дальнейшая эскалация, кажется, предопределена".

"США и их союзники определенно должны продолжать оказывать Украине необходимую материальную поддержку, но также они должны в тесных консультациях с Киевом начать открывать каналы коммуникации с Россией, - констатируют авторы. - Целью должно быть возможное прекращение огня, хотя путь к его достижению остается неясным".

"С политической точки зрения рискованно начинать переговоры, пока продолжаются бои, кроме того, это потребует значительных дипломатических усилий, особенно со стороны Украины, при этом успех не гарантирован", - продолжают эксперты. Они считают, что прямое общение может помочь определить пространство для компромисса и найти выход из ситуации. "В противном случае эта война может привести к прямому столкновению России и НАТО", - утверждают авторы статьи.

"Мы наблюдаем классическую спираль, в которой каждая из сторон считает необходимым наращивать усилия по мере того, как другая сторона начинает добиваться прогресса. Лучший способ предотвратить потерю контроля над этой ситуацией - начать говорить, пока не стало поздно", - считают авторы.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.