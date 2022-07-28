Войти
ТАСС

Эксперты считают, что Западу следует начать поиск компромисса с Россией по Украине

279
0
0
Истребитель МиГ-21ПФМ, окрашенный в украинские цвета, на монументе в честь создания ВВС Украины у Дома офицеров в Виннице, 14.07.2022
Истребитель МиГ-21ПФМ, окрашенный в украинские цвета, на монументе в честь создания ВВС Украины у Дома офицеров в Виннице, 14.07.2022.
Источник изображения: Efrem Lukatsky / AP

Сэмьюэл Шарап и Джереми Шапиро добавили, что западные лидеры готовы помогать Киеву, "но также они пытаются предотвратить разрастание конфликта в войну крупных держав"

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. США и их союзникам следует открыть каналы коммуникации с Россией с целью поиска компромисса по ситуации вокруг Украины. Такую оценку изложили американские эксперты Сэмьюэл Шарап и Джереми Шапиро в статье, опубликованной в среду в газете The New York Times.

По мнению авторов, тип и объемы вооружений, поставляемых Западом Киеву, свидетельствуют о том, что западных лидеров "тянет в разные стороны". Эксперты считают, что западные лидеры готовы помогать Украине, "но также они пытаются предотвратить разрастание конфликта в войну крупных держав". При этом, как утверждают авторы статьи, "до тех пор пока Россия и Запад готовы добиваться преимущества друг над другом на Украине и выделять на это свои оружейные резервы, дальнейшая эскалация, кажется, предопределена".

"США и их союзники определенно должны продолжать оказывать Украине необходимую материальную поддержку, но также они должны в тесных консультациях с Киевом начать открывать каналы коммуникации с Россией, - констатируют авторы. - Целью должно быть возможное прекращение огня, хотя путь к его достижению остается неясным".

"С политической точки зрения рискованно начинать переговоры, пока продолжаются бои, кроме того, это потребует значительных дипломатических усилий, особенно со стороны Украины, при этом успех не гарантирован", - продолжают эксперты. Они считают, что прямое общение может помочь определить пространство для компромисса и найти выход из ситуации. "В противном случае эта война может привести к прямому столкновению России и НАТО", - утверждают авторы статьи.

"Мы наблюдаем классическую спираль, в которой каждая из сторон считает необходимым наращивать усилия по мере того, как другая сторона начинает добиваться прогресса. Лучший способ предотвратить потерю контроля над этой ситуацией - начать говорить, пока не стало поздно", - считают авторы.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
18.04.2022
Россия призвала США прекратить вооружать Украину и пригрозила «непредсказуемыми последствиями»
18.04.2022
Европа ничего не решает. Она оккупирована США
28.01.2022
Эти семь стран встанут на сторону Путина в войне на Украине
27.01.2022
Германия выступила против антироссийских энергетических санкций
29.04.2021
The Washington Post (США): успех кампании по блокированию кандидатуры Мэтью Рожански — это зловещий знак для политики Байдена в отношении России
04.03.2020
Бесцельное государство на секретных картах
21.05.2013
Как Сергей Чемезов взял под контроль и приватизировал титанового монополиста
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 11:25
  • 29623
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.07 11:10
  • 1
В ЛНР не исключили, что ракеты дальностью 300 км завезли на Украину
  • 28.07 11:04
  • 1
Армения оценивает возможности закупки индийской военной техники
  • 28.07 10:51
  • 3
В МИД РФ заявили, что Киев обстрелами АЭС ведет дело к масштабной техногенной катастрофе
  • 28.07 10:19
  • 1
Британцы в шоке: Китай направил в Россию войска и танки
  • 28.07 09:09
  • 5
Польша намерена наладить производство корейских танков К2 «Черная пантера» и передать армии 1000 машин
  • 28.07 07:48
  • 174
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 28.07 07:33
  • 1
Польша меняет советские истребители МиГ-29 на южнокорейские FA-50
  • 28.07 07:27
  • 4
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 28.07 01:18
  • 1
Ростех на форуме "Армия-2022" покажет свои передовые беспилотники
  • 27.07 22:37
  • 2
Министр обороны Словакии Надь заявил о готовности обсудить передачу Украине 11 МиГ-29
  • 27.07 22:03
  • 3
Эти американские истребители оказались С-300 и С-400 не по зубам
  • 27.07 21:47
  • 3
Ростех приглашает дизайнеров создать новый облик авиазаводов и самолетов
  • 27.07 21:42
  • 3
Россия обеспечит мир неоном, ксеноном и криптоном. В 2023 году в России будет производиться почти четверть мирового неона
  • 27.07 21:38
  • 1
Британские буксируемые гаубицы L119 калибра 105 мм появились на Донбассе