За миллиард рублей власти хотят научить искусственному интеллекту в школах и вузе

Правительство России субсидирует образовательные программы в сфере искусственного интеллекта в школах и цифровом вузе. На дистанционную годичную программу «Университета 20.35» из федеральной казны выделят 575 млн руб., а на дополнительное обучение школьников – 415 млн руб.

Правительство России просубсидирует образовательные программы в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщается в опубликованном на сайте правительства постановлении №1316, которое посвящено финансированию уроков в школах. Второй документ, регламентирующий субсидии на вузовские курсы, будет опубликован позднее, сообщается на сайте. Субсидия предоставляется Министерством экономического развития России.

Так, 575 млн руб. в следующие три года выделят «Университету 20.35». На цифровой платформе в дистанционном виде с 1 сентября 2022 г. стартует годичная программа повышения квалификации специалистов, занимающихся развитием искусственного интеллекта.

Сейчас курс стоит 95-110 тыс. руб. на человека – столько нужно будет заплатить слушателям, которые хотят приобрести компетенции и навыки «Аналитика данных», «Инженера данных», «Технического аналитика», «Архитектора в области искусственного интеллекта» и «Архитектора данных». Из этой суммы государство готово оплатить каждому до 85 тыс. руб.

Сообщается, что деньги на повышение квалификации заложены в федеральном проекте «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Власти ожидают, что до 2024 г. программу пройдут около 6,4 тыс. слушателей.

Правительство также будет финансировать дополнительное обучение школьников 7–11 классов по направлениям, связанным с ИИ-технологиями. На эти цели направят 415 млн руб. Получить деньги школы смогут через оператора программ президентский фонд «Талант и успех».

Речь идет также о дистанционных дополнительных занятиях, на которых учителя будут знакомить школьников с базовыми понятиями искусственного интеллекта и основами программирования. По итогам уроков от ребят будут ждать проекты с использованием ИИ. Слушателями курсов в 2022–2024 гг. должны стать не менее 100 тыс. российских школьников.

Перед Министерством экономического развития школы должны будут отчитаться о количестве школьников, которые прошли курсы – человека «зачтут», если он прошел хотя бы один курс и выдержал тестирование. Будут смотреть чиновники и количество команд школьников, сформировавших проекты в области искусственного интеллекта.

В постановлении отмечается, что школа на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, должна соответствовать ряду требований.

Так, у нее не должно быть долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов. Отсутствовать должна и просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидии или бюджетных инвестиций. Школа также не должна находиться в процессе реорганизации (хотя может присоединиться в юрлицу, которое будет получать субсидию), ликвидации или банкротства.

Руководство школы и главного бухгалтера организации проверят через реестр дисквалифицированных лиц – если они там окажутся, субсидию не дадут. Кроме того, школа не должна получать никаких других средств из федерального бюджета на те же цели – проведение мероприятий по формированию школьниками проектов в области искусственного интеллекта.

Все справки, подтверждающие, что школа соответствует этим критериям, должны быть направлены в Министерство экономического развития России. Ведомство рассмотрит их в течение 20 дней, а затем пришлет отказ или согласие – образовательное учреждение получит уведомление еще через 15 рабочих дней. Далее учителя должны будут разработать стратегию и план проектного обучения и согласовать их с министерством. Кроме того, школу обяжут ежеквартально отчитываться о результатах обучения и своих расходах.

Напомним, цифровой «Университет Национальной технологической инициативы 20.35» был создан Агентством стратегических инициатив в 2017 г. под руководством директора направления «Молодые профессионалы» АСИ по продвижению новых проектов Дмитрия Пескова. Полноценно «Университет 20.35» был запущен в 2018 г.

На сайте вуза сообщается, что у него нет образовательной лицензии и ректора, он не выдает дипломы государственного образца и не готовит кадры в соответствии с перечнем утвержденных Минобром специальностей. Университет позиционирует себя исключительно как цифровую образовательную платформу, хоть и ориентируется на Стэнфордский университет, который также начал переход к Open Loop University (концепции, которая отказывается от традиционного подхода к обучению в высшей школе). Также на сайте есть несколько сервисов, которые помогают человеку определиться, какая специальность ему подходит, собрать индивидуальную траекторию обучения и составить набор нужных курсов, а также найти наставников.

Миссию вуза его руководство формулирует как ответ на два вызова: «Первый исходит снизу – со стороны людей, которые хотят быть востребованными как профессионалы в новых и постоянно меняющихся условиях, – сообщается на сайте. – Второй – со стороны государства, которому для реализации Национальной технологической инициативы и цифровой трансформации экономики необходимы специалисты, владеющие компетенциями в области сквозных технологий, куда входят большие данные, блокчейн, искусственный интеллект, робототехника, виртуальная и дополненная реальность, нейротехнологии и т.д.»

В июле 2022 г. стало известно, что школьникам 8-11 классов дадут возможность пройти дополнительный двухлетний курс обучения современным языкам программирования на базе цифрового вуза. Из казны на это намерены потратить 8,8 млрд руб. Предполагается, что к 2030 г. 1,2 млн школьников прослушают эти курсы.