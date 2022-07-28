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Техкульт

Прототип уникального летательного аппарата Cavorite X5 готов к испытаниям

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Cavorite X5


Компания Horizon Aircraft из Торонто представила модель прототипа eVTOL-аппарата Cavorite X5, выполненную в масштабе 1:2. Она дает представление об устройстве этой машины и будет участвовать в первых летных испытаниях. Если они пройдут успешно, к 2025 году будет создана полноразмерная пилотируемая версия.

Главное преимущество, но оно же и сложность Cavorite X5, заключается в непонятном статусе изделия, от чего зависят условия его сертификации и применения. Сами авторы разработки склоняются к тому, что это сверхлегкий самолет с опцией вертикального взлета и посадки. Он разгоняется, взлетает и садится как самолет, при необходимости может зависать и безопасно приземляться как мультикоптер, но все же предназначен для полетов по маршруту «из А в Б».

Cavorite X5

Уникальность конструкции Cavorite X5 в том, что поскольку двигатели для вертикального взлета используются редко, то они скрыты за раздвижными обтекателями, поэтому сопротивление воздуху здесь минимально. Благодаря этому аппарат длиной 4,6 м и размахом крыльев 6,7 м разгоняется до 450 км/ч и пролетает до 500 км на одной заправке топливом. Не на зарядке батарей — они здесь тоже есть, но как вспомогательный элемент для специальных режимов полета. Основатель Horizon Aircraft Брэндон Робинсон, бывший пилот истребителя F-18, оценивает Cavorite X5 как первый в своем роде пилотируемый аппарат, способный летать и маневрировать достаточно быстро на сверхмалых высотах. Но при этом защищенный от падения системой вертикального приземления, чего нет даже на военной технике. В будущем Cavorite X5 может вырасти в мобильный десантный аппарат, который будет способен быстро доставить взвод спецназа к точке назначения, безопасно высадить и потом эвакуировать обратно.

Cavorite X5

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Оригинал публикации
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Продукция
F-18
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