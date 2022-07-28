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Деловая газета "Взгляд"

Как Россия будет покидать МКС

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Изображение проекта новой российской космической станции
Изображение проекта новой российской космической станции.
Источник изображения: Роскосмос/ТАСС

Глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с Владимиром Путиным заявил об уходе России из проекта Международной космической станции после 2024 года. Предполагается, что к этому моменту Россия уже начнет формирование собственной космической станции на орбите. Насколько неизбежно это решение и почему так сложно оборвать космическое сотрудничество США и России?

Прежде всего стоит обратить внимание, что именно сказал глава Роскосмоса Юрий Борисов: "Владимир Владимирович, вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты. Я думаю, что к этому времени мы начнем формировать Российскую орбитальную станцию".

Рубить нельзя оставить

На самом деле не стоит подходить к этому высказыванию так категорично и видеть в нем полный разрыв и конец проекта Международной космической станции прямо сейчас. И да, это даже не означает, что с боем курантов с 2023-го на 2024 год российские космонавты отстыкуют свои модули от станции и направят их к Земле. Нет, это лишь фраза о том, что до 2024 года Россия в проекте Международной космической станции будет полностью выполнять все свои обязательства, а после начнется постепенный и контролируемый выход.

Когда? А вот это сложный вопрос. Это может быть и в 2025-м, и в 2027-м, и вообще ближе к моменту общего завершения работ по проекту МКС.

Борисов, скорее всего, говорит не столько о закрытии, сколько о том, что в будущем Россия делает ставку на национальную станцию, как это сделал Китай. К сожалению, в ближайшие годы это станет лейтмотивом очень многих научных и космических проектов. И главной причиной для этого стали действия европейских политиков в последние несколько месяцев. Немецкая стороны выключила телескоп eRosita на российской орбитальной обсерватории "Спектр-РГ", а Европейское космическое агентство заморозило и фактически похоронило уже готовую к запуску миссию "ЭкзоМарс-2022".

Да, космос всегда был полон политики, но до 2022 года политические деятели не ломали уже построенное в отрасли. Более того, можно вспомнить времена, которые четко показывали, что военное противостояние – это одно, а космос – совершенно другое.

Программа "Союз-Аполлон" была утверждена в мае 1972 года, когда шла самая активная фаза "Пасхального наступления" Северного Вьетнама, а реализовали ее в 1975 году, почти сразу после победы северовьетнамских войск. Просто сравните это с решением не запускать европейско-российскую миссию "ЭкзоМарс", в которую были вложены тысячи часов труда специалистов и сотни миллионов долларов.

Сотрудничество по Международной космической станции не закончилось только потому, что там фактически "развод невозможен".

Слишком высокая степень интеграции не позволяет существовать российскому и международному сегментам космической станции по отдельности. Поэтому МКС выжила скорее вопреки.

Именно такие политические решения и подталкивают Россию к созданию национальной космической станции, которую не отключат ввиду политических разногласий. Увы, другого варианта развития событий тут пока не просматривается.

Медленно мельницы мелют

Нет, понятно, что может случиться и наихудший вариант. Действительно Россия выйдет из проекта Международной космической станции в 2024 году. Но у такого развития событий есть четкая последовательность действий. Это международный проект – и выход из него будет осуществляться следующим образом.

Чтобы решение о выходе из программы МКС вступило в силу, необходимо распоряжение правительства Российской Федерации, которое тоже не может появиться на пустом месте. Распоряжение готовится на основании документов, собранных госкорпорацией "Роскосмос". А его, в свою очередь, инициирует поручение генерального директора. После этого специалисты Роскосмоса из разных отделов, включая международный и пилотируемых полетов, собирают мотивировочную часть и отправляют в правительство на вынесение решения.

Да, еще необходима виза президента на решении правительства. А само решение должно быть отправлено партнерам по МКС не раньше чем за год до начала процесса выхода.

Поэтому пока сказанное Борисовым – лишь декларация возможного решения, а когда оно начнет реализовываться, пока непонятно. Естественно, что специалисты Роскосмоса понимают всю опасность слишком раннего выхода. Если российская национальная станция не будет к этому времени готова – получится серьезный разрыв в пилотируемых полетах. А его затягивание может вообще сломать всю российскую пилотируемую программу.

Поэтому, скорее всего, пока это лишь декларация о необходимости создания собственной станции, что действительно делать надо, необходимости выделения на этот проект дополнительного финансирования (в Федеральной космической программе 2016–2025 его нет)

и предупреждение партнерам о необходимости садиться за стол переговоров в 2023 году для нормального продолжения работы.

Хоронить же Международную космическую станцию пока преждевременно. Это уникальный проект, на который работают первоклассные специалисты, ученые и космонавты из многих стран.

Если существует хоть какая-то возможность получить от МКС максимум – это надо реализовывать, несмотря на политические разногласия. Ставить эксперименты, расширять научную программу, возить туристов. С учетом нынешней политической ситуации может оказаться, что такой масштабный международный проект, может быть, и не получится больше повторить больше никогда в человеческой истории. Или по крайней мере – в ближайшие десятилетия.


Михаил Котов

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Страны
Вьетнам
Германия
Китай
Россия
США
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
МКС
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