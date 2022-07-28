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ТАСС

МИД РФ: применение ВСУ американских РСЗО по территории России грозит последствиями

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ТАСС

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что подталкивание Европы к обострению отношений с Россией может расширить зону конфликта

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) против российской территории американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) или других дальнобойных орудий НАТО приведет к более чем серьезным последствиям. Об этом заявил в среду глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Коллеги, не дайте заокеанским хозяевам притупить вашу бдительность: если ВСУ применит американские РСЗО или другие натовские дальнобойные орудия против российской территории, последствия будут более чем серьезные", - сказал он на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Слова дипломата приводит МИД РФ.

В связи с этим он призвал страны Запада прислушаться к озвучиваемым Россией фактам, которые они "слишком долго пропускали мимо".

Также Гаврилов заявил, что подталкивание Европы к обострению отношений с РФ может расширить зону конфликта. "Вашингтон подталкивает европейских сателлитов к тесному сотрудничеству с Киевом и обострению отношений с Москвой, вынуждает их обучать украинских солдат и использовать свою территорию как транзитную зону поставок оружия. Эти действия могут привести к расширению зоны вооруженного конфликта", - сказал он.

Гаврилов отметил, что Великобритания, Канада и ЕС под руководством США "восемь лет готовили Украину к войне" с Россией. "Сейчас эти "светочи демократии" делают все, чтобы затянуть конфликт и нанести максимальный ущерб России и ее народу. Это им просто так с рук не сойдет. Гарантируем", - подчеркнул Гаврилов.

Дипломат добавил, что наращивание поставок Киеву западного вооружения может вынудить РФ "перейти к более жестким ответным действиям". "Особенности тактико-технических характеристик поставляемого Западом вооружения и военной техники таковы, что они создают угрозы нашим гражданам. В этих условиях мы будем отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов. А там посмотрим", - резюмировал он.

24 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак проинформировал, что по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским американские конгрессмены объявили о планах передать Киеву до 30 РСЗО HIMARS и установок семейства MLRS (Multiple Launch Rocket System - ракетная система залпового огня).

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США и их союзники ввели против РФ масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Украине. 

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