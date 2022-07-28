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ТАСС

Ростех на форуме "Армия-2022" покажет свои передовые беспилотники

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Барражирующий боеприпас "Ланцет"
Барражирующий боеприпас "Ланцет".
Источник изображения: Алексей Паньшин/РИА "Новости"

В госкорпорации ранее рассказали об активном применении дронов-камикадзе "КУБ" и "Ланцет" в боевых действиях на Украине

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" покажет свои передовые беспилотные летательные аппараты (БЛА) в августе на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022". Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации.

Ростех в среду опубликовал видео, в котором демонстрируются возможности выпускающихся его предприятиями БЛА. На кадрах показаны беспилотник БАС-200 с контейнером "Почты России", комплексы ZALA "Крым", "Ланцет", 421-16e и 421-16е5v2.

"Предприятия Ростеха создают широкую линейку летательных аппаратов, способных решать различные задачи. Гражданские БПЛА используются для аэрофотосъемки, разведывательных работ, в том числе в условиях Арктики, мониторинга лесных пожаров. Сегодня беспилотники могут не только собирать геопространственную информацию, но и автономно доставлять грузы. В условиях спецоперации успешно показывают себя дроны-камикадзе. Передовые разработки Ростеха в области БПЛА мы покажем на предстоящем форуме "Армия", - сказали в госкорпорации.

Ранее в Ростехе рассказали об активном применении дронов-камикадзе "КУБ" и "Ланцет" разработки компании ZALA Aero (входит в концерн "Калашников" Ростеха) в боевых действиях на Украине. "Оба беспилотника достаточно быстры, бесшумны, просты в применении, способны преодолевать десятки км и обладают высокой точностью", - заявил представитель госкорпорации, добавив, что указанные БЛА в основном используются для поражения удаленных наземных целей. 

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Страны
Россия
Украина
Продукция
ZALA 421-16
Компании
Беспилотные системы
Ростех
Проекты
Арктика
БПЛА
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Поворот винта
1 комментарий
№1
28.07.2022 01:18
Все кроме Залы- левые макеты штучные.
А Зала это частная компания созданная с нуля, к которой Ростех никакого отношения не имеет, а только в процессе примазался купив долю.
Сердюков правильно делал, что дал денег на разработку БПЛА частным конторам, а то бы Ростех как  всегда все профукал
-2
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