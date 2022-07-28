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ЦАМТО

ВВС Нигерии заказали шесть турецких ударных вертолетов T-129 ATAK

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Турецкий вертолет T-129 ATAK
Турецкий вертолет T-129 ATAK.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 27 июля. Генеральный директор компании Turkish Aerospace Industries (TAI) Темел Котил в рамках международного авиасалона "Фарнборо-2022" объявил о подписании контракта на поставку шести ударных вертолетов T-129 ATAK Нигерии.

Как напоминает Raillynews.com, соглашение о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности между Турцией и Нигерией было подписано в октябре 2021 года в ходе визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Нигерию.

На прошлой неделе делегация ВВС Нигерии во главе с командующим маршалом авиации Оладайо Амао посетила Турцию. Возможно, тогда и был подписан контракт на поставку шести T-129 ATAK, а глава TAI объявил об этом салоне на "Фарнборо-2022".

В рамках визита в Турцию представители ВВС Нигерии посетили ряд крупных турецких оборонных компаний с целью уточнения номенклатуры оборонной продукции, которая может быть приобретена. В частности, нигерийская делегация посетила компании Turkish Aerospace Industries, Aselsan, Havelsan, Manatek, BNW Group, Fly BVLOS, Airways Group и Express Technics.

До настоящего момента единственным подтвержденным заказчиком турецкого вертолета T-129 ATAK являлись ВВС Филиппин, заказавшие шесть машин на сумму 269,39 млн. долл. (два вертолета уже поставлены).

Как напоминает издание Defenceweb.co.za, ранее, в этом году, Нигерия рассматривала возможность закупки 12 американских ударных вертолетов AH-1Z "Вайпер". Год назад для оснащения недавно сформированного корпуса армейской авиации проводилась оценка легкого ударного вертолета LCH индийской Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

Первоначально же корпус проявил интерес к закупке в России ударных вертолетов Ми-35М, которые уже состоят на вооружении нигерийских ВВС. Тем не менее, из-за угрозы применения США санкций в соответствии с "Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) командование СВ приняло решение оценить другие варианты. Первым рассмотренным СВ Нигерии кандидатом стал вертолет "Руиволк" Mk.2 южноафриканской компании Denel Aviation.

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Страны
Нигерия
Россия
США
Турция
Филиппины
Продукция
AH-1 Cobra
LCH
Ми-35
Т-129
Компании
Aselsan
HAL
TAI
Персоны
Эрдоган Реджеп
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