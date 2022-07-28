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ЦАМТО

Латвия планирует приобрести РСЗО и системы береговой обороны

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Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS.
Источник изображения: © Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes

ЦАМТО, 27 июля. Латвия направила в США запрос на покупку неназванного количества реактивных систем залпового огня. При этом приобретение может быть осуществлено в рамках совместной инициативы трех стран Балтии.

Как сообщил Defense News представитель военного ведомства Латвии, Минобороны направило в США письмо с запросом о наличии и стоимости РСЗО HIMARS. Это совместный проект стран Балтии и министерство ожидает, что США могли бы поддержать его, выделив финансирование.

Латвия стремится присоединиться к растущему числу восточноевропейских стран, которые намерены закупить HIMARS для усиления артиллерии. 15 июля 2022 года Госдепартамент США одобрил поставку 6 РСЗО M142 HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму до 500 млн. долл. Эстонии. Ранее установки закупили ВС Польши и Румынии.

Помимо HIMARS, Рига намерена приобрести ракетные комплексы береговой обороны и в настоящее время рассматривает представленные претендентами предложения. Латвия также рассматривает возможность закупки ЗРК средней дальности.

На фоне спецоперации России на Украине правительство Латвии решило к 2025 году постепенно увеличить свой оборонный бюджет до 2,5% ВВП для финансирования нескольких программ закупок. По данным министерства, в следующем году Рига намерена выделить 747,7 млн. евро (763,9 млн. долл.) на военные расходы.

В июне в рамках встречи министра обороны США Ллойда Остина с его коллегами из стран Балтии министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что три прибалтийские страны планируют заказать HIMARS производства Lockheed Martin в этом году.

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Страны
Латвия
Литва
Польша
Россия
Румыния
США
Украина
Эстония
Продукция
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
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