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ВКС РФ уничтожили более 100 ракет к HIMARS в Днепропетровской области

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили более 100 ракет к американской реактивной системе залпового огня HIMARS, нанеся высокоточный удар по складу боеприпасов в Днепропетровской области. Об этом сообщил 27 июля на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в районе населенного пункта Любимовка Днепропетровской области уничтожено более 100 ракет к РСЗО HIMARS производства США», — рассказал Конашенков.

Он отметил, что вместе с тем было ликвидировано еще до 120 военнослужащих, охранявших склад, а также иностранные наемники и технические специалисты.

25 июля в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожили перевалочную базу украинских войск в Хмельницкой области с поставленными США боеприпасами к РСЗО HIMARS.

22 июля в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВКС РФ уничтожили четыре установки HIMARS в период с 5 по 20 июля.

18 июля представитель первого корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что всё поставляемое Западом Киеву оружие будет уничтожено или захвачено.


Россия объявила 24 февраля о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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Россия
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Персоны
Конашенков Игорь
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