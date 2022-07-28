Войти
ТАСС

Берлин выдал разрешение на продажу Украине 100 запрошенных в апреле гаубиц

264
0
0
PzH 2000
PzH 2000.
Источник изображения: EPA-EFE/FOCKE STRANGMANN

Der Spiegel сообщает, что на их производство требуется несколько лет

БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Правительство Германии 13 июля выдало разрешение компании Krauss-Maffei Wegmann на поставку Украине 100 гаубиц Panzerhaubitze 2000 на сумму €1,7 млрд. Об этом сообщил журнал Der Spiegel в среду со ссылкой на источники в кабмине.

Украина запросила гаубицы еще в апреле. Когда они будут поставлены на Украину, неизвестно. На их производство требуется несколько лет. Речь идет не о срочной, а о долговременной поддержке украинской армии, говорится в статье.

21 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что его страна получила из ФРГ самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 "с подготовленными украинскими экипажами". В тот же день германское правительство впервые опубликовало перечень вооружений, переданных Украине, и план дальнейших поставок, который включает 30 зенитных самоходных установок Gepard, IRIS-T, три Mars, 22 грузовика и 80 пикапов. В списке уже поставленных вооружений и материалов насчитывается 38 позиций, в перечне запланированных значатся еще 25.

26 июля министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня типа Mars-II.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Krauss-Maffei
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
11.01.2022
Джордж Биб: «Русские постоянно посылали сигналы, которые мы не поняли» (Le Figaro, Франция)
15.04.2021
Генерал Полько предостерегает: война России с Украиной может представлять для нас реальную опасность (Do Rzeczy, Польша)
09.07.2020
«Черные дыры» авиапрома
25.02.2019
В будущее - с Россией: в Германии озаботились безопасностью
08.02.2018
"Те, кто сегодня критикует Иран, будут бороться за него"
14.06.2016
СМИ Великобритании: НАТО показала Путину, кто главный
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 11:25
  • 29623
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.07 11:10
  • 1
В ЛНР не исключили, что ракеты дальностью 300 км завезли на Украину
  • 28.07 11:04
  • 1
Армения оценивает возможности закупки индийской военной техники
  • 28.07 10:51
  • 3
В МИД РФ заявили, что Киев обстрелами АЭС ведет дело к масштабной техногенной катастрофе
  • 28.07 10:19
  • 1
Британцы в шоке: Китай направил в Россию войска и танки
  • 28.07 09:09
  • 5
Польша намерена наладить производство корейских танков К2 «Черная пантера» и передать армии 1000 машин
  • 28.07 07:48
  • 174
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 28.07 07:33
  • 1
Польша меняет советские истребители МиГ-29 на южнокорейские FA-50
  • 28.07 07:27
  • 4
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 28.07 01:18
  • 1
Ростех на форуме "Армия-2022" покажет свои передовые беспилотники
  • 27.07 22:37
  • 2
Министр обороны Словакии Надь заявил о готовности обсудить передачу Украине 11 МиГ-29
  • 27.07 22:03
  • 3
Эти американские истребители оказались С-300 и С-400 не по зубам
  • 27.07 21:47
  • 3
Ростех приглашает дизайнеров создать новый облик авиазаводов и самолетов
  • 27.07 21:42
  • 3
Россия обеспечит мир неоном, ксеноном и криптоном. В 2023 году в России будет производиться почти четверть мирового неона
  • 27.07 21:38
  • 1
Британские буксируемые гаубицы L119 калибра 105 мм появились на Донбассе