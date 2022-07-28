Берлин выдал разрешение на продажу Украине 100 запрошенных в апреле гаубиц

Der Spiegel сообщает, что на их производство требуется несколько лет

БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Правительство Германии 13 июля выдало разрешение компании Krauss-Maffei Wegmann на поставку Украине 100 гаубиц Panzerhaubitze 2000 на сумму €1,7 млрд. Об этом сообщил журнал Der Spiegel в среду со ссылкой на источники в кабмине.

Украина запросила гаубицы еще в апреле. Когда они будут поставлены на Украину, неизвестно. На их производство требуется несколько лет. Речь идет не о срочной, а о долговременной поддержке украинской армии, говорится в статье.

21 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что его страна получила из ФРГ самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 "с подготовленными украинскими экипажами". В тот же день германское правительство впервые опубликовало перечень вооружений, переданных Украине, и план дальнейших поставок, который включает 30 зенитных самоходных установок Gepard, IRIS-T, три Mars, 22 грузовика и 80 пикапов. В списке уже поставленных вооружений и материалов насчитывается 38 позиций, в перечне запланированных значатся еще 25.

26 июля министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня типа Mars-II.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.