В ЛНР не исключили, что ракеты дальностью 300 км завезли на Украину

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев считает, что ВСУ "ждут какой-то команды из Вашингтона, чтобы использовать эти ракеты"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) не исключают, что на территорию Украины завезли ракеты дальностью 300 км, однако ВС Украины (ВСУ) ждут команды Соединенных Штатов для их применения. Об этом в среду заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

"По всей вероятности, на территорию Украины завезли ракеты большей дальности - это 300 км, - сказал он в эфире Первого канала. - Но они (ВСУ - прим. ТАСС) их еще не используют и не бьют. Видимо, ждут какого-то реванша, ждут какой-то команды из Вашингтона, чтобы использовать эти ракеты".

"Я уверен в том, что они будут их использовать, и нам нужно к этому быть готовыми", - подчеркнул Киселев. По его словам, не исключено, что эта провокация будет подготовлена к референдуму, который будет проводиться на освобожденных территориях.