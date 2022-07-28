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ТАСС

В ЛНР не исключили, что ракеты дальностью 300 км завезли на Украину

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Источник изображения: Петр Ковалев/ТАСС

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев считает, что ВСУ "ждут какой-то команды из Вашингтона, чтобы использовать эти ракеты"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) не исключают, что на территорию Украины завезли ракеты дальностью 300 км, однако ВС Украины (ВСУ) ждут команды Соединенных Штатов для их применения. Об этом в среду заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

"По всей вероятности, на территорию Украины завезли ракеты большей дальности - это 300 км, - сказал он в эфире Первого канала. - Но они (ВСУ - прим. ТАСС) их еще не используют и не бьют. Видимо, ждут какого-то реванша, ждут какой-то команды из Вашингтона, чтобы использовать эти ракеты".

"Я уверен в том, что они будут их использовать, и нам нужно к этому быть готовыми", - подчеркнул Киселев. По его словам, не исключено, что эта провокация будет подготовлена к референдуму, который будет проводиться на освобожденных территориях. 

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Страны
США
Украина
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1 комментарий
№1
28.07.2022 11:10
Цитата, q
/. Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) не исключают, что на территорию Украины завезли ракеты дальностью 300 км, однако ВС Украины (ВСУ) ждут команды Соединенных Штатов

А чтобы им не завозить ракеты и прочее оружие если все транспортные коридоры открыты, ж. д.  сообщение исправно работает, мосты через Днепр как стояли так и стоят.....

Вы что-то сами сделали чтобы оружие не попадало на Донбасс?
Может сформировали партизанские отряды им. Фёдорова и Ковпака которые ведут рельсовую войну и взрывают склады с вооружениями в тылу укрофашистов?
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