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ИноСМИ

Британцы в шоке: Китай направил в Россию войска и танки

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Танк команды армии Китая
Танк команды армии Китая.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Воскресенский

Китай отправляет в Россию солдат и танки на масштабные учения с участием 37 стран

Спустя пять месяцев после начала конфликта на Украине Китай направляет в Россию войска и танки на масштабные учения, пишет Daily Express. Для читателей газеты информация о проведении АРМИ-2022 оказалась неожиданной. "37 стран? А мне говорили, что Россия в изоляции", – пишет один из них.

Киран Макграт (Ciaran McGrath)

Переброска личного состава и техники из Маньчжурии и Внутренней Монголии в Забайкальск на Дальнем Востоке в преддверии предстоящих Армейских международных игр уже началась, сообщило китайское государственное телевидение. Мероприятие проводится впервые с начала украинского конфликта 24 февраля. Поезд с личным составом, танками и другими транспортными средствами недавно вышел из Маньчжурии, сообщила государственная телекомпания CCTV, не предоставив дополнительных подробностей.

В рамках крупнейших в России многонациональных учений, которые пройдут с 13 по 27 августа, китайская делегация будет состязаться с 37 странами и регионами.

Учения пройдут на территории двенадцати стран: помимо России и Китая, часть мероприятий примут у себя Иран, Индия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения и даже Венесуэла.

Решение о включении в состав участников Каракаса может быть "стратегическим шагом" Китая, России, Ирана и самой Венесуэлы в сторону "предварительного развертывания передовых сил в Латинской Америке и Карибском бассейне", предупредил аналитический Центр безопасного свободного общества со штаб-квартирой в Вашингтоне.

По сообщению Минобороны России первыми африканскими участниками учений станут Нигер и Руанда.

Китай примет у себя три мероприятия, включая гонку фрегатов и турнир боевых машин пехоты.

Народно-освободительная армия (НОАК) надеется перенять опыт и наработки российских коллег с операций на Северном Кавказе, в Грузии, Сирии и совсем недавно на Украине.

Минобороны России заявляет, что Игры направлены на оттачивание навыков боевых частей: помимо прочего в рамках учений состоится 50-километровый марш-бросок по снегу.

Мероприятие впервые прошло в 2015 году.

Научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Сэмюэл Крэнни-Эванс (Samuel Cranny-Evans) усомнился в том, что мероприятие сильно усугубит мировую напряженность.

"НОАК и российские военные сотрудничают довольно плотно уже как минимум десять лет. В армейских играх примет участие ряд бывших советских республик, а также другие государства-партнеры. Китай уже давно отправляет туда свои команды и даже проводит у себя некоторые мероприятия, — заявил Крэнни-Эванс. — Так что беспокоиться не о чем. НАТО тоже каждый год проводит целую серию игр".

"Россия и Китай оба входят в ОДКБ, который занимается безопасностью в Средней Азии, поэтому у них весьма высокая степень сотрудничества и взаимодействия", — заявил Крэнни-Эванс.

Он признал, что ситуация примет неприятный оборот, если Китай начнет поставлять России оружие, но добавил: "Конкретно эти танки предназначены для китайских экипажей. Они соревнуются в такой дисциплине как танковый биатлон, где экипажи проходят на скорость полосу препятствий".

"Большинство участников пользуется танками российского производства, но НОАК ездит на своих", — подчеркнул он.

Комментарии читателей:

58goingon59

Вот бы и Запад тоже прислал России немного оружия... Пары боеголовок Москве хватит ха глаза...

navvy51

Конечно, а с настоящими боевыми действиями русские танки не справятся!

Fastduckharryh

Надо будет проследить, чтобы Китай забрал своё оружие домой, когда все закончится.

AussieForUkraine

Небось что-нибудь да оставит — будет жест доброй воли хозяевам.

Bunter

Да, и что вы в таком случаете сделаете, а?

Potuk

Индия? А мы этим грязнулям деньги даем!

Fastduckharryh

Не говори, мы в одну только Руанду вбухали 120 миллионов фунтов стерлингов, и они не за нас.

Dwwills

Без паники, это всего лишь танковые соревнования. Кому-то нравится. Ребята на танках выделывают всякие штуки. Наполовину показуха.

Tockhq

Это может плохо кончится.

Demon22

Самое ужасное, это что многих из них мы до сих пор деньгами снабжаем.

HolyMoses

Особенно примечательно, что в эту новую "Ось зла" затесались Индия и Руанда.

FlameStrike

Небось, шкурные интересы, а не солидарность.

Retsdon

37 стран? А мне говорили, что Россия в изоляции.

JacksonFive

37 стран, ха-ха! Да у половины из них ВВП меньше, чем у семьи из-под Манчестера.

AussieForUkraine

Да это кучка отбросов и бунтарей.

Crosley

Когда Россия рухнет, Китай оттяпает себе, что надо. Думаю, остальные тоже присматриваются.

RobG666

Они, что, отрабатывают будущий захват России, пока та увязла на Украине?

SpotTheCat

Какие сомнительные и ненадежные друзья. Да и кто сейчас захочет учиться у русских? Если кому и нужен совет, так это самой России.

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Азербайджан
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Украина
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1 комментарий
№1
28.07.2022 10:19
Цитата, q
Россия и Китай оба входят в ОДКБ, который занимается безопасностью в Средней Азии, поэтому у них весьма высокая степень сотрудничества и взаимодействия", — заявил Крэнни-Эванс

Интересное заявление ....
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