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Запуск созданного Россией за свой счет для Анголы спутника перенесли

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AngoSat-1
Спутник Анголы AngoSat-1.
Источник изображения: Роскосмос / YouTube

Запуск созданного Россией за свой счет для Анголы спутника AngoSat-2 перенесен с сентября на октябрь. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

«Запуск AngoSat-2 с Байконура перенесен на октябрь», — сказал собеседник.

Спутник AngoSat-2 был создан «Роскосмосом» взамен утерянного AngoSat-1.

Пуск AngoSat-1 состоялся 26 декабре 2017 года с использованием ракетно-космического комплекса «Зенит-М», расположенного на космодроме Байконур (Казахстан). Оператором старта выступила S7 Space — единственная российская частная компания, предоставлявшая космические пусковые услуги. Спутник перестал выходить на связь 27 декабря.

AngoSat-1 стал первым геостационарным спутником связи, созданным «Энергией» за последние 15 лет. Полезную нагрузку для аппарата предоставила европейская Airbus. Разработку AngoSat-2 поручили «Информационным спутниковым системам».

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  • В новости упоминаются
Страны
Ангола
Казахстан
Россия
Компании
Airbus
ИСС Решетнева
Роскосмос
Проекты
Байконур
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