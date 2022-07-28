Европейское космическое агентство заявило, что отказ России от МКС не стал неожиданным

В агентстве обратили внимание на заявление нового главы Роскосмоса Юрия Борисова о том, что его агентство выполнит все свои обязательства перед партнерами

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) было готово к решению России о выходе после 2024 года из программы Международной космической станции (МКС) и сейчас сосредоточено на продолжении совместной работы на станции. Об этом заявили корреспонденту ТАСС в среду в пресс-службе агентства.

"Новость о том, что Россия покинет космическую станцию после 2024 года и построит собственную инфраструктуру, не нова и упоминалась ранее, - заявила представитель пресс-службы Лоррен Конруа. - Международные команды в рамках существующего партнерства продолжают осуществлять успешные миссии на МКС на благо научных сообществ всего мира".

В агентстве обратили внимание на заявление нового главы Роскосмоса Юрия Борисова о том, что его агентство выполнит все свои обязательства перед партнерами. Также в пресс-службе отметили, что NASA и Роскосмос недавно подписали соглашение о перекрестных полетах своих экипажей на МКС, которое позволит "обеспечить в дальнейшем безопасную работу". Европейское космическое агентство планирует продолжать эксплуатацию своего модуля МКС Columbus до 2030 года.

Ранее во вторник гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года принято, при этом все обязательства перед партнерами будут выполнены. Он отметил, что ко времени выхода РФ из проекта МКС начнется формирование Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

В апреле 2021 года Борисов, который на тот момент был вице-премьером, заявлял, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед Ракетно-космической корпорацией "Энергия" была поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой отечественной орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС.

В конце февраля текущего года Дмитрий Рогозин, который на тот момент возглавлял Роскосмос, заявлял, что в силу финансовых ограничений сложно одновременно реализовать проект МКС и строительство новой станции. По его словам, нужно предусмотреть определенный "период перехлеста", когда МКС и РОСС будут какое-то время эксплуатироваться параллельно. В настоящий момент соглашение предусматривает эксплуатацию МКС до 2024 года. Весной госкорпорация и РКК "Энергия" заключили госконтракт на разработку эскизного проекта РОСС.