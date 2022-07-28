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Южнокорейские истребители не смогут противостоять российским. Даже в Польше

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Южнокорейский истребитель FA-50
Южнокорейский истребитель FA-50.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Republic of Korea Air Force, Korea Aerospace Industries

Польша приобретет у Южной Кореи 48 истребителей F-50. Как они покажут себя против России?

Появились сообщения о крупной продаже южнокорейских истребителей в Польшу, пишет MWM. Они широко применялись в боевых действиях на Филиппинах и в Ираке, однако их способность существенно повлиять на исход операции против современных вооруженных сил России остается под вопросом.

Утверждается, что Польша и Южная Корея близки к завершению крупной оружейной сделки. Помимо прочего, в нее войдут 48 корейских легких истребителей F-50 и также 850 танков и самоходных артиллерийских установок. Это успех для самолета, который впервые поднялся в воздух в 2002 году. С тех пор заказы поступили более чем из полудюжины стран — причем как в боевом, так и в учебном вариантах. Как производная от учебно-тренировочного Т-50, который по боевым возможностям считается самым боеспособным в мире за вычетом машин Тайваня и материкового Китая, F-50 унаследовал низкие эксплуатационные расходы и простоту обслуживания, существенно усилив летальность.

Поскольку его тайваньский конкурент Brave Eagle ("Храбрый орел") еще не появился, Т-50 повсеместно считается самым передовым учебно-тренировочным самолетом, совместимым с оборудованием США и НАТО: интерес к приобретению проявили даже ВВС США. Польша стремится максимально нарастить свой боевой потенциал на фоне растущей напряженности в отношениях с соседней Россией, а также в связи с тем, что в ближайшем будущем ожидается массовый вывод из эксплуатации эскадрилий Су-22 и МиГ-29, приобретенных еще у Советского Союза.

T/F-50 широко применялись в боевых действиях на Филиппинах и в Ираке (а именно в операциях по борьбе с повстанцами и боевиками-исламистами), однако способность этих истребителей существенно повлиять на исход операции против современных вооруженных сил России или Белоруссии, остается под вопросом.

Основным недостатком F-50 как современного истребителя считается отсутствие жизнеспособных возможностей воздушного боя за пределами видимости. На Корейском полуострове его потенциала вполне хватит (основная часть ВВС КНДР лишена и этого), однако в Восточной Европе это будет серьезный изъян: российские ВВС оснащены новейшими ракетами класса "воздух – воздух" мирового класса. Хотя ранее рассматривалась установка ракет AIM-120C, превосходящих большинство действующих вооружений российских и белорусских истребительных эскадрилий, эти планы пока так и не воплотились. В результате истребители остались с ракетами AIM-9 с инфракрасным наведением и пушкой А-50 с вращающимся блоком стволов. Однако нельзя исключать, что в будущем F-50 все же удастся модифицировать для их использования. Кроме того, рассматривается перспектива установки противокорабельных крылатых ракет.

Сообщения о крупной продаже F-50 в Польшу появились всего через несколько дней после первого полета истребителя-невидимки KF-21. Благодаря этому Южная Корея стала четвертой страной в этом эксклюзивном клубе и первым новичком с 2011 года, когда Китай впервые поднял в воздух свой прототип J-20. Ожидается, что продажа F-50 не только обеспечит программе новый приток средств для разработки ряда анонсированных модификаций, таких как самолет радиоэлектронного подавления, но и в перспективе откроет дверь для поставок в Польшу KF-21 в качестве аналога более высокого уровня.

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Страны
Белоруссия
Ирак
Китай
КНДР
Польша
Россия
США
Тайвань
Филиппины
Южная Корея
Продукция
AIM-9
AMRAAM
F-5
J-20
А-50 ДЛРО
ПАК ФА
Су-22
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