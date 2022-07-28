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ЦАМТО

Армения оценивает возможности закупки индийской военной техники

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БЛА "Нишант"
Индийский БЛА "Нишант".
Источник изображения: www.livefistdefence.com

ЦАМТО, 27 июля. Как сообщила 25 июля греческая газета Greek City Times, военная делегация Армении в июне посетила Индию для оценки возможности покупки ударных БЛА и других вооружений индийского производства на фоне роста напряженности в отношениях с Азербайджаном и союзной с ним Турцией.

По сообщениям индийских СМИ, делегация Армении прибыла на встречу с официальными лицами Индии "со списком покупок". Ссылаясь на анонимный источник, издание сообщает, что БЛА "занимали видное место в списке".

Другие подробности переговоров не раскрывались. Также не неизвестно, были ли достигнуты какие-либо договоренности между двумя сторонами. Министерство обороны Армении отказалось комментировать сообщение о визите своих представителей в Индию и интерес к индийской военной технике.

Посетивший Ереван ранее в этом месяце высокопоставленный представитель министерства иностранных дел Индии заявил, что Индия и Армения обсуждают "долгосрочное" военное сотрудничество в рамках усилий по углублению двусторонних связей. В ходе проведенного в начале июля заседания индийско-армянской межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, прошедшей под председательством министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и секретаря Западного направления МИД Индии Санджая Верма, глава армянского МИД назвал "оборону и военно-техническое сотрудничество" в числе областей, которые "очень перспективны для двух стран".

В апреле А.Мирзоян провел переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром в кулуарах проходившей в Индии международной конференции. Это была их третья личная встреча за восемь месяцев. С.Джайшанкар посетил Армению в октябре прошлого года, став первым министром иностранных дел Индии, побывавшим в Ереване.

Как пишет DNA India, Индия рассматривает Армению не только как дружественную страны, но и как противовес Анкаре в условиях, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "выступает особенно воинственно в вопросе Кашмира и проводит враждебную Индии политику".

Также отмечалось, что противник Индии, Пакистан, является союзником Турции и Азербайджана. Приобретенным Азербайджаном БЛА турецкого производства приписывают важную роль в успехе ВС этой страны в Карабахе в 2020 году.

Ранее Индия поддержала мирные усилия по урегулированию карабахского конфликта и спора об армяно-азербайджанской границе. В распространенном в мае 2021 года заявлении Министерство иностранных дел Индии призвало Баку "немедленно отвести войска и прекратить любые дальнейшие провокации".

Примерно за шесть месяцев до войны в Нагорном Карабахе 2020 года Армения подписала с Индией контракт на сумму 40 млн. долл. на поставку РЛС артиллерийской разведки Swathi индийского производства, став первой страной мира, закупившей эту технику.

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Страны
Азербайджан
Армения
Индия
Пакистан
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
БПЛА
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1 комментарий
№1
28.07.2022 11:04
Интересно, кредит на закупку индийского оружия армяне у России собрались брать :))
Им больше никто не даёт, поэтому что не возвращают...
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