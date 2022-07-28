Польша меняет советские истребители МиГ-29 на южнокорейские FA-50

Источник изображения: topwar.ru
Польша закупает южнокорейские истребители FA-50, в среду в Варшаве было подписано рамочное соглашение, в рамках которого польские ВВС получат три эскадрильи новых истребителей производства южнокорейской корпорации KAI (Korea Aerospace Industries).
Как заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, южнокрейские истребители должны заменить в составе ВВС республики советские истребители МиГ-29, которые уже устарели и нуждаются в техническом обслуживании. По его словам, Польше легче закупить самолеты на стороне, чем обращаться к России за технической помощью. Всего на вооружении польских ВВС числится 22 истребителя МиГ-29А и шесть МиГ-29УБ.
– заявил Блащак.
По имеющейся информации, первые истребители FA-50 поступят на вооружение ВВС Польши уже в следующем году. Польские пилоты провели испытательные полеты на данных истребителях, посетив для этого Южную Корею.
Истребитель разработан южнокорейской корпорацией KAI (Korea Aerospace Industries), польские ВВС получат версию FA-50PL с бортовой РЛС с АФАР, подвесным электронно-оптическим контейнером Sniper, ракетами класса "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder и аппаратурой передачи данных Link 16.