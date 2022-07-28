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Военное обозрение

Польша меняет советские истребители МиГ-29 на южнокорейские FA-50

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Источник изображения: topwar.ru

Польша закупает южнокорейские истребители FA-50, в среду в Варшаве было подписано рамочное соглашение, в рамках которого польские ВВС получат три эскадрильи новых истребителей производства южнокорейской корпорации KAI (Korea Aerospace Industries).

Как заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, южнокрейские истребители должны заменить в составе ВВС республики советские истребители МиГ-29, которые уже устарели и нуждаются в техническом обслуживании. По его словам, Польше легче закупить самолеты на стороне, чем обращаться к России за технической помощью. Всего на вооружении польских ВВС числится 22 истребителя МиГ-29А и шесть МиГ-29УБ.

(...) Я не допущу, чтобы польские пилоты рисковали своими жизнями, используя самолеты (МиГ-29 - прим.), которые для них опасны. Кроме того, эти самолеты имеют низкую боевую ценность. Ну и третий аргумент – у нас нет запчастей для этих самолетов. Мы не согласны поставлять части для них из России, это даже не рассматривается. В связи с этим данные самолеты должны уйти со службы

– заявил Блащак.

По имеющейся информации, первые истребители FA-50 поступят на вооружение ВВС Польши уже в следующем году. Польские пилоты провели испытательные полеты на данных истребителях, посетив для этого Южную Корею.

Истребитель разработан южнокорейской корпорацией KAI (Korea Aerospace Industries), польские ВВС получат версию FA-50PL с бортовой РЛС с АФАР, подвесным электронно-оптическим контейнером Sniper, ракетами класса "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder и аппаратурой передачи данных Link 16.

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Страны
Польша
Россия
Южная Корея
Продукция
AIM-9
FA-50
Компании
KAI
Проекты
АФАР
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1 комментарий
№1
28.07.2022 07:33
Странно, а что Су-17 и дальше будут летать.
По идей сперва надо Су-17 заменить,а потом МиГ-29.
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