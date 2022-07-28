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Интерфакс-АВН

Кремль сообщил о возможном обсуждении ВТС Путиным и Эрдоганом в Сочи

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Тема военно-технического сотрудничества будет обсуждаться на встрече президентов РФ Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая пройдет 5 августа в Сочи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения об интересе России к сотрудничеству с производителем Bayraktar.

"Военно-техническое сотрудничество между двумя странами постоянно находится на повестке дня, и сам факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, это говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на весьма высоком уровне", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли Россия проявляет соответствующий интерес и будет ли эта тема фигурировать на повестке встречи двух президентов в Сочи. Песков добавил, что в ходе недавних контактов Путина и Эрдогана тема военно-технического сотрудничества в различных измерениях затрагивалась. "И, как правило, почти на каждой встрече различные аспекты обсуждаются. Поэтому да, тема ВТС будет наверняка обсуждаться и в Сочи", - сказал Песков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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