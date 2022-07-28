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ТАСС

Запуск спутника для Анголы перенесли на октябрь

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Подготовка спутника AngoSat-1 к пуску
Подготовка спутника AngoSat-1 к пуску.
Источник изображения: РКК "Энергия"

Россия и Ангола договорились о создании спутника "Ангосат-2" взамен утраченного аппарата, который был запущен 26 декабря 2017 года

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Запуск спутника связи для Анголы "Ангосат-2", который ранее планировался на первую декаду сентября, перенесен на октябрь. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Запуск "Ангосата-2" с Байконура перенесен на октябрь", - отметил собеседник агентства.

Россия и Ангола договорились о создании спутника связи "Ангосат-2" взамен утраченного аппарата "Ангосат-1", который был запущен 26 декабря 2017 года с космодрома Байконур, но на следующий день с ним пропала связь. Работы по созданию и запуску спутника связи "Ангосат-2" для Анголы на замену вышедшему из строя аппарату "Ангосат-1" переданы "Информационным спутниковым системам" им. М. Ф. Решетнева.

Предприятие ранее отправило зарубежному партнеру Airbus конструкцию модуля полезной нагрузки телекоммуникационного космического аппарата. Там было установлено ретрансляционное оборудование, с помощью которого космический аппарат будет обеспечивать услуги связи и вещания в С- и Ku-диапазонах частот. 

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Страны
Ангола
Россия
Компании
Airbus
ИСС Решетнева
Проекты
Байконур
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