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ТАСС

В РКК "Энергия" заявили, что полеты к РОСС потребуют перехода на ракету "Союз-2.1б"

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«Союз-2.1б»
«Союз-2.1б».
Источник изображения: roscosmos

Генконструктор компании Владимир Соловьев отметил, что пока эта ракета-носитель не имеет сертификата для пилотируемых полетов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Полеты к новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС) потребуют перехода на ракету "Союз-2.1б". Об этом сообщил руководитель полета российского сегмента международной космической станции, генконструктор по пилотируемым системам и комплексам РФ, генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев.

"Да, мы с гендиректором РКЦ "Прогресс" Дмитрием Александровичем Барановым обсуждали этот вопрос. Безусловно, для полетов на орбиту наклонением 97° надо переходить на носитель "Союз-2.1б", - сказал Соловьев в интервью журналу "Русский космос".

Генконструктор РКК "Энергия" отметил, что пока ракета-носитель "Союз-2.1б" не имеет сертификата для пилотируемых полетов, как в свое время и носитель "Союз-2.1а". "Мы его обкатали сначала при запусках "Прогрессов", теперь используем для запусков "Союзов МС". Вероятно, так же поступим и с носителем "Союз-2.1б", - добавил Соловьев.

На втором этапе развертывания новой орбитальной станции для доставки экипажей будет использоваться корабль "Орел". Роскосмос ранее сообщал, что для выведения нового пилотируемого корабля "Орел" будет использоваться ракета-носитель "Ангара".

Ракета-носитель "Союз-2.1б" - модификация (этап модернизации - 1б) ракеты космического назначения "Союз-2" (название опытно-конструкторской разработки - "Русь"), которая создана в середине 1990-х годов на базе "Союза-У (эксплуатируется с 1973 года). Разработана и изготавливается Ракетно-космическим центром "Прогресс" (Самара). Предназначена для запусков различных космических аппаратов, в том числе военного назначения. 

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Россия
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Ангара
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Союз-2 РН
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