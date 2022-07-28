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ЦАМТО

Обучение украинских летчиков пилотированию истребителей F-15 и F-16 начнут в 2023 году

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Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor Harrison

ЦАМТО, 27 июля. Обучение украинских летчиков пилотированию истребителей F-15 и F-16 начнут в 2023 году в рамках инициативы США, предусматривающей выделение на обучение 100 млн. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 26 июля спикер командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.

Ранее палата представителей США одобрила инициативу, предполагающую выделение 100 млн. долл. на обучение украинских военных летчиков на самолетах американского производства, напоминает агентство.

"У нас нет информации, что летчики проходят подготовку (за границей сейчас – ред.). Есть решение американского правительства о предоставлении 100 млн. долл. на подготовку военных пилотов в 2023 году. Возможно, это произойдет раньше", – сообщил Ю.Игнат во время брифинга в "Укринформ".

По его словам, тот факт, что американское правительство выделяет средства на подготовку украинских летчиков, свидетельствует о серьезных намерениях США, а также подтверждает возможное предоставление Украине истребителей "F-15, F-16 и, возможно, других".

При этом спикер ведомства подчеркнул, что подробности о типе и количестве самолетов не могут быть обнародованы. Переговоры о поставках самолетов не прекращаются и ведутся на высшем уровне военного руководства.

Днем ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские аэродромы смогут принимать американские истребители F-16 после дооборудования.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-15
F-16
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