Новая китайская ракета-носитель «Лицзянь-1» вывела на орбиту сразу шесть космических спутников

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Китай активно реализует космическую программу, запуская на орбиту новые спутники и вводя в эксплуатацию новые отсеки орбитальной станции. Как сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC), сегодня Китай впервые осуществил запуск новой ракеты-носителя "Лицзянь-1".

Китай становится лидером в космической гонке, значительно опережая Россию и США по числу космических пусков и реализованных программ. Сегодня КНР провели испытания новой ракеты-носителя "Лицзянь-1" национальной разработки, которая вывела на орбиту сразу шесть космических спутников. Запуск был осуществлен в 12:12 по пекинскому времени (07:12 мск) с космодрома Цзюцюань, расположенного в провинции Ганьсу в северо-западной части Китая.

Ракета-носитель ZK-1A, получившая название "Лицзянь-1" - твердотопливная четырехступенчатая ракета-носитель, разработанная китайскими специалистами. Предназначена для вывода на солнечно-синхронные орбиты или низкие околоземные орбиты одного или нескольких спутников в рамках одной миссии. Масса полезной нагрузки - до 1500 кг.

В ноябре прошлого года китайцы провели испытание "Лицзянь-1", смоделировав весь процесс погрузки, транспортировки, стыковки и вертикального пуска ракеты, но без физического запуска. Тестирование проводилось на базе в прибрежном городе Яньтай в провинции Шаньдун в Восточном Китае, где ведется строительство нового объекта, который позволит производить запуск ракет-носителей в космос с морской платформы.

Первый запуск новой ракеты-носителя планировался на март этого года, но позднее был перенесен, причины не называются. В рамках произведенного сегодня пуска на орбиту выведены шесть спутников для испытания новых космических технологий.