Первые два спутника "Ионосфера" запустят с Восточного в 2023 году

По данным журнала "Русский космос", через несколько лет группировку планируют дополнить второй парой и спутником "Зонд-М"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Первые два аппарата спутниковой группировки "Ионозонд" будут выведены на орбиту Земли в 2023 году с космодрома Восточный. Об этом говорится в материалах журнала "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса)."Первыми в космос должны выйти два аппарата "Ионосфера-М" в 2023 году с космодрома Восточный. Через несколько лет группировку планируется дополнить второй парой и спутником "Зонд-М", - говорится в материалах.Космический комплекс "Ионозонд" создается для мониторинга геофизической обстановки (космической погоды) с целью решения широкого спектра задач, в том числе для наблюдения за ионосферой и Солнцем. Он будет включать в себя четыре спутника "Ионосфера" и один аппарат "Зонд".