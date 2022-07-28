Самая большая в мире АПЛ "Дмитрий Донской" вернулась в базу Северного флота

Экипаж подводного крейсера постоянно участвует во всех мероприятиях боевой подготовки флота, отметил источник

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" проекта 941 вернулся после выполнения учебно-боевых задач в море в пункт базирования - Беломорскую военно-морскую базу Северного флота РФ. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"26 июля в Беломорскую военно-морскую базу, расположенную в Северодвинске, вернулась из Белого моря атомная подлодка "Дмитрий Донской". Корабль около месяца выполнял различные задачи учебно-боевой подготовки", - сказал он, не уточнив, когда планируется следующий выход субмарины в море.

По его словам, экипаж подводного крейсера постоянно участвует во всех мероприятиях боевой подготовки Северного флота, также корабль бывает задействован в различных испытаниях новых атомных подлодок, строящихся на заводе "Севмаш".

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее несколько источников ТАСС опровергли сообщения ряда СМИ о выводе корабля из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Один из собеседников агентства отметил, что решение о дальнейшей судьбе корабля может быть принято не раньше декабря 2022 года. Он также не исключил, что в результате кораблю могут продлить срок службы еще на несколько лет. Глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев заявил ТАСС, что "Дмитрий Донской" будет решать учебно-боевые задачи как минимум до 1 декабря 2022 года, то есть до завершения "военного" учебного года. По его словам, речь о выводе из боевого состава флота пока не идет.

В январе 2021 года некоторые СМИ также писали о принятом решении вывести подлодку "Дмитрий Донской" из состава ВМФ. Между тем сообщалось о запланированных мероприятиях боевой подготовки, в которых продолжает участвовать корабль.

О подлодке

"Дмитрий Донской" (шифр "Акула") спущен на воду 29 сентября 1980 года, вошел в состав ВМФ РФ 29 декабря 1981 года. Первоначально основным оружием крейсера являлись межконтинентальные баллистические ракеты комплекса Д-19. В 2002 году корабль прошел модернизацию по проекту 941УМ, после чего был задействован в испытаниях ракетного комплекса "Булава". Летом 2017-го крейсер совершил межфлотский переход на Балтику, где принял участие в Главном военно-морском параде.

Всего для ВМФ на северодвинской судоверфи "Севмаш" (в составе Объединенной судостроительной корпорации) было построено шесть единиц проекта 941. Все корабли базировались на Северном флоте в Западной Лице (губа Нерпичья). К настоящему времени три из них утилизированы при финансировании США. Две - "Архангельск" и "Северсталь" - выведены из состава флота и ожидают утилизации. За свои размеры "Дмитрий Донской" был занесен в Книгу рекордов Гиннесса (1988 год). Корабль 172 м в длину, 23 м в ширину. Высотой атомоход сравним с девятиэтажным домом.