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ТАСС

Маск пожелал России "счастливого пути" после ее решения выйти из программы МКС

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Глава Tesla и SpaceX Илон Маск
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск.
Источник изображения: Maja Hitij/Getty Images

На встрече с российским президентом Владимиром Путиным гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов ранее подчеркнул, что Россия в рамках программы МКС выполнит все обязательства перед партнерами

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Владелец компании SpaceX Илон Маск пожелал по-французски "счастливого пути", комментируя новость о том, что Россия планирует выйти из программы Международной космической станции (МКС) после 2024 года.

Портал Space.com ранее во вторник разместил в Twitter ссылку на статью, опубликованную на его сайте. В материале, среди прочего, излагаются слова гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова, который на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года принято.

"Счастливого пути (Bon voyage - прим. ТАСС)", - написал Маск в комментариях под публикацией Space.com. Какой-либо дополнительной реакции со стороны предпринимателя не последовало.

На встрече с российским президентом Борисов подчеркнул, что Россия в рамках программы МКС выполнит все обязательства перед партнерами. При этом он отметил, что ко времени выхода РФ из проекта МКС начнется формирование Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

В апреле 2021 года Юрий Борисов, который на тот момент был вице-премьером, заявлял, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед Ракетно-космической корпорацией "Энергия" была поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой отечественной орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС.

В конце февраля 2022 года Дмитрий Рогозин, который на тот момент возглавлял Роскосмос, заявлял, что в силу финансовых ограничений сложно одновременно реализовать проект МКС и строительство новой станции. По его словам, нужно предусмотреть определенный "период перехлеста", когда МКС и РОСС будут какое-то время эксплуатироваться параллельно. В настоящий момент соглашение предусматривает эксплуатацию МКС до 2024 года. Весной госкорпорация и РКК "Энергия" заключили госконтракт на разработку эскизного проекта перспективной РОСС. 

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Страны
Россия
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Илон Маск
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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