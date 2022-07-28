США намерены продолжать эксплуатацию МКС до 2030 года

Руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано заявил, что NASA планирует продолжать "сотрудничество с партнерами"

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. США намерены продолжать эксплуатацию Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом заявил во вторник руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано, выступая на Научно-исследовательской конференции МКС, проходящей 25-28 июля в Вашингтоне.

"У нас есть еще целое десятилетие", - заявил Монталбано, отметив, что американская администрация ранее одобрила планы по эксплуатации МКС специалистами Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сроком до 2030 года. "Мой план заключается в том, чтобы использовать ее на полную мощность вплоть до 2030 года", - подчеркнул руководитель американской программы МКС, выступление которого транслировалось на сайте мероприятия.

Монталбано отметил, что NASA намерено продолжать "сотрудничество с партнерами" по МКС. По его словам, "отношения с некоторыми партнерами переживают непростые времена, но нам удается работать над этим". В частности он напомнил, что ранее в июле Госкорпорация "Роскосмос" и NASA заключили соглашение о перекрестных полетах интегрированных экипажей на пилотируемых кораблях РФ и США, которые запланированы "на текущий год, на 2023 и на 2024 годы". Кроме того, руководитель американской программы МКС отметил партнерские связи NASA с европейским, японским и канадским космическими ведомствами.

Ранее во вторник гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о том, что решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года принято, все обязательства перед партнерами будут выполнены. По словам Борисова, к этому времени РФ начнет формировать Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС).

В апреле 2021 года Юрий Борисов, который на тот момент был вице-премьером, заявлял, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед Ракетно-космической корпорацией "Энергия" была поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой отечественной орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС.

В конце февраля 2022 года Дмитрий Рогозин, который на тот момент возглавлял Роскосмос, заявлял, что в силу финансовых ограничений сложно одновременно реализовать проект МКС и строительство новой станции. По его словам, нужно предусмотреть определенный "период перехлеста", когда МКС и РОСС будут какое-то время эксплуатироваться параллельно. В настоящий момент соглашение предусматривает эксплуатацию МКС до 2024 года. Весной госкорпорация и РКК "Энергия" заключили госконтракт на разработку эскизного проекта перспективной РОСС.