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ТАСС

Источник: снайперы РФ применяли против националистов Украины захваченные винтовки Ukrop

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Трофейное вооружение ВСУ
Трофейное вооружение ВСУ.
Источник изображения: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС, архив

Российские военные захватили большое количество украинского оружия в зоне проведения спецоперации в Харьковской области и ЛНР, сообщил источник в силовых структурах

ТАСС, 27 июля. Российские военные в зоне проведения спецоперации в Харьковской области и Луганской Народной Республике захватили большое количество украинских снайперских винтовок Ukrop, которые они потом успешно применяли против подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"В ходе боев в Харьковской области и Луганской Народной Республике российскими военными было захвачено достаточно большое количество украинских снайперских винтовок производства Ukrop UAR-10", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после захвата винтовок российские снайперские группы их многократно применяли против националистов Украины и "достаточно успешно и эффективно". "В боях винтовки зарекомендовали себя достаточно хорошо, главное - все зависит от опыта и профессионализма стрелка", - отметил он, добавив, что на UAR-10 были установлены хорошие оптические прицелы украинского производства, однако "были некоторые сложности в их использовании".

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее ТАСС сообщил о применении в зоне спецоперации на Украине самой дальнобойной в мире российской винтовки СВЛК-14С "Сумрак". В частности, она использовалась снайперами под Харьковом и Киевом.

Полуавтоматическая снайперская винтовка UAR-10 разработки украинской компании Ukrop (дочернее предприятие фирмы Zbroyar) была принята на вооружение украинской армии в конце 2017 года. По заявлениям разработчиков, она создана на основе американской винтовки AR-10 под патрон НАТО 7,62х51 мм (.308 Winchester). Заявленная дальность прицельной стрельбы - около 1 200 м, скорострельность - 21 выстрел в минуту. Отмечалось, что эта винтовка была призвана заменить в ВСУ стоящие на вооружении СВД советского производства. Известно, что винтовками UAR-10 вооружены силы специальных операций и десантно-штурмовые войска ВСУ. 

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