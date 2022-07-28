Пилотируемый корабль "Союз МС-22" назвали в честь Циолковского

Его запуск назначен на 21 сентября

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Пилотируемый космический корабль "Союз МС-22", запуск которого назначен на 21 сентября, назвали в честь русского ученого, изобретателя и основоположника теории освоения космического пространства Константина Циолковского. Об этом говорится в опубликованных во вторник материалах журнала "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса).

"На 21 сентября назначен старт пилотируемого корабля "Союз МС-22", названного "К. Э. Циолковский" - в честь 165-летия со дня рождения выдающегося отечественного ученого и идеолога космических полетов (Циолковский родился 17 сентября 1857 года - прим. ТАСС). На орбиту впервые отправится Дмитрий Петелин, который станет 130-м отечественным космонавтом", - говорится в журнале.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" запланирован с космодрома Байконур.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" разработана и изготавливается Ракетно-космическим центром "Прогресс" (Самара). Принадлежит к семейству космических носителей "Союз", созданных на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. С помощью "Союза-2.1а" в космос выводятся различные спутники, в том числе коммерческие, и космические корабли: автоматические "Прогресс МС" и пилотируемые "Союз МС", доставляющие грузы и экипажи на Международную космическую станцию.