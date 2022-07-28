Войти
ТАСС

Строительство российской орбитальной станции может начаться в 2028 году

295
0
0
Российская орбитальная станция
Российская орбитальная станция.
Источник изображения: Роскосмос

Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев предложил строить ее двумя этапами

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Строительство высокоширотной (с наклонением в 97 градусов) Российской орбитальной служебной станции (РОСС) может начаться в 2028 году. Об этом сообщил руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС), генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам РФ, генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Соловьев в интервью журналу "Русский космос".

"Мы предлагаем ее (РОСС - прим. ТАСС) строить двумя этапами. Если решение о ее строительстве будет принято до конца года, то первый этап начнется в 2028 году с запуска ракетой-носителем "Ангара-А5М" научно-энергетического модуля (НЭМ)", - сказал он.

По словам Соловьева, НЭМ необходимо будет дооснастить различными системами, в том числе блоком гиродинов (устройства, применяемые для высокоточной стабилизации и ориентации космических аппаратов - прим. ТАСС), чтобы получить возможность использовать его несколько лет в качестве основного модуля. К нему на ракете "Ангара-А5М" с космодрома Восточный будут запущены в одной связке узловой и шлюзовой модули.

"Узловой модуль оснащен шестью стыковочными узлами. Он будет почти аналогичен узловому модулю "Причал", который в прошлом году был доставлен на МКС. Шлюзовой модуль предоставляет возможность выхода из него для работ в открытом космосе. После стыковки в 2028 году узлового модуля можно будет с Байконура отправить ракетой-носителем "Союз-2.1б" на корабле типа "Союз" первый экипаж. Он сможет расконсервировать станцию и уже начать первые исследования и эксперименты", - сообщил руководитель полета российского сегмента МКС.

Как указал генконструктор, по возвращении экипажа на Землю РОСС будет работать в автоматическом режиме. Затем к станции должен прибыть базовый модуль такого же типоразмера, что и НЭМ, с такими же мощными солнечными батареями. "Комплект батарей, размещенных на НЭМ и базовом модуле, позволит вырабатывать электрическую мощность до 55 кВт, что даст хороший энергетический потенциал, достаточный для разных, в том числе энергоемких, радиолокационных наблюдений и экспериментов", - подчеркнул Соловьев.

На базовом модуле, вероятнее всего, как и на НЭМ, будут установлены две каюты и туалет для космонавтов. Это позволит создать комфортные условия для экипажа из четырех человек. При этом РОСС достигнет массы около 55 тонн и будет иметь герметичный объем 217 куб. м. Первый этап на этом завершается к 2030 году. "Мы предполагаем, что в начале строительства экипажи будут посещать РОСС два раза в год, грузы будут доставляться грузовыми кораблями серии "Прогресс", запускаемыми ракетами-носителями "Союз-2.1б", - заключил генконструктор РКК "Энергия". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Проекты
Байконур
МКС
Союз-2 РН
Похожие новости
29.10.2021
Количество российских космических пусков за этот год превысило показатель 2020 года
29.04.2021
Гендиректор ЦЭНКИ: специалисты учли плотность населения при выборе района посадки "Орла"
02.12.2020
От «Клипера» до «Орла»
13.04.2015
Начальник космодрома Плесецк: ракета-носитель "Союз-У" снята с производства
18.04.2014
И на Марсе будут яблони цвести
23.08.2011
Итоги МАКС-2011: премьера истребителя, контракты и ЧП на взлете
02.07.2010
Россия прощается с космосом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 11:25
  • 29623
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.07 11:10
  • 1
В ЛНР не исключили, что ракеты дальностью 300 км завезли на Украину
  • 28.07 11:04
  • 1
Армения оценивает возможности закупки индийской военной техники
  • 28.07 10:51
  • 3
В МИД РФ заявили, что Киев обстрелами АЭС ведет дело к масштабной техногенной катастрофе
  • 28.07 10:19
  • 1
Британцы в шоке: Китай направил в Россию войска и танки
  • 28.07 09:09
  • 5
Польша намерена наладить производство корейских танков К2 «Черная пантера» и передать армии 1000 машин
  • 28.07 07:48
  • 174
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 28.07 07:33
  • 1
Польша меняет советские истребители МиГ-29 на южнокорейские FA-50
  • 28.07 07:27
  • 4
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 28.07 01:18
  • 1
Ростех на форуме "Армия-2022" покажет свои передовые беспилотники
  • 27.07 22:37
  • 2
Министр обороны Словакии Надь заявил о готовности обсудить передачу Украине 11 МиГ-29
  • 27.07 22:03
  • 3
Эти американские истребители оказались С-300 и С-400 не по зубам
  • 27.07 21:47
  • 3
Ростех приглашает дизайнеров создать новый облик авиазаводов и самолетов
  • 27.07 21:42
  • 3
Россия обеспечит мир неоном, ксеноном и криптоном. В 2023 году в России будет производиться почти четверть мирового неона
  • 27.07 21:38
  • 1
Британские буксируемые гаубицы L119 калибра 105 мм появились на Донбассе