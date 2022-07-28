Строительство российской орбитальной станции может начаться в 2028 году

Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев предложил строить ее двумя этапами

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Строительство высокоширотной (с наклонением в 97 градусов) Российской орбитальной служебной станции (РОСС) может начаться в 2028 году. Об этом сообщил руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС), генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам РФ, генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Соловьев в интервью журналу "Русский космос".

"Мы предлагаем ее (РОСС - прим. ТАСС) строить двумя этапами. Если решение о ее строительстве будет принято до конца года, то первый этап начнется в 2028 году с запуска ракетой-носителем "Ангара-А5М" научно-энергетического модуля (НЭМ)", - сказал он.

По словам Соловьева, НЭМ необходимо будет дооснастить различными системами, в том числе блоком гиродинов (устройства, применяемые для высокоточной стабилизации и ориентации космических аппаратов - прим. ТАСС), чтобы получить возможность использовать его несколько лет в качестве основного модуля. К нему на ракете "Ангара-А5М" с космодрома Восточный будут запущены в одной связке узловой и шлюзовой модули.

"Узловой модуль оснащен шестью стыковочными узлами. Он будет почти аналогичен узловому модулю "Причал", который в прошлом году был доставлен на МКС. Шлюзовой модуль предоставляет возможность выхода из него для работ в открытом космосе. После стыковки в 2028 году узлового модуля можно будет с Байконура отправить ракетой-носителем "Союз-2.1б" на корабле типа "Союз" первый экипаж. Он сможет расконсервировать станцию и уже начать первые исследования и эксперименты", - сообщил руководитель полета российского сегмента МКС.

Как указал генконструктор, по возвращении экипажа на Землю РОСС будет работать в автоматическом режиме. Затем к станции должен прибыть базовый модуль такого же типоразмера, что и НЭМ, с такими же мощными солнечными батареями. "Комплект батарей, размещенных на НЭМ и базовом модуле, позволит вырабатывать электрическую мощность до 55 кВт, что даст хороший энергетический потенциал, достаточный для разных, в том числе энергоемких, радиолокационных наблюдений и экспериментов", - подчеркнул Соловьев.

На базовом модуле, вероятнее всего, как и на НЭМ, будут установлены две каюты и туалет для космонавтов. Это позволит создать комфортные условия для экипажа из четырех человек. При этом РОСС достигнет массы около 55 тонн и будет иметь герметичный объем 217 куб. м. Первый этап на этом завершается к 2030 году. "Мы предполагаем, что в начале строительства экипажи будут посещать РОСС два раза в год, грузы будут доставляться грузовыми кораблями серии "Прогресс", запускаемыми ракетами-носителями "Союз-2.1б", - заключил генконструктор РКК "Энергия".