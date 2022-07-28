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Военное обозрение

Россия договорилась с Ираном о поставке запчастей и техобслуживании гражданских самолётов

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Источник изображения: topwar.ru

Иран и Россия подписали соглашение, предусматривающее техобслуживание российских авиалайнеров, а также экспорт в Россию авиадеталей и оборудования. Об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на заявление представителя управления гражданской авиации исламской республики (САО) Миракбара Разави.

По словам Резави, соглашение закрепляет механизм поставок оборудования иранского производства для самолетов, а также проведение ремонта, техобслуживания и поддержки российских самолетов сервисными центрами Ирана. Кроме того, стороны договорились об активизации двустороннего сотрудничества в области авиаперевозок, как в пассажирском секторе, так и в грузовом. Число авиарейсов между странами увеличивается до 35 в неделю.

Переговоры замминистра транспорта России Валентина Иванова и главы САО Мохаммада Мохаммади-Бахшеми прошли 26 июля.

Как ранее сообщалось, из-за введенных санкций Россия перестала получать от западных стран детали и оборудования для гражданских самолетов, также в техническом обслуживании и ремонте отказали Boeing и Airbus. Имеющегося запаса запчастей хватило бы еще на три месяца, после чего ряд самолетов пришлось бы разбирать на запчасти. Соглашение с Ираном избавляет Россию от этой проблемы.

Между тем ряд военных экспертов предположил, что за этим соглашением дополнительно может скрываться поставка в Россию иранских ударных беспилотников. Высказывается мнение, что Иран может поставлять дроны в разобранном виде с последующей сборкой в России, хотя в самом Тегеране опровергли слухи о потенциальной закупке БПЛА Россией. В США также не увидели никаких признаков того, что такая сделка могла состояться.

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