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ЦАМТО

В Киеве отказались от устаревших американских штурмовиков

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Штурмовик A-10 Warthog в полете
Штурмовик A-10 Warthog в полете.
Источник изображения: фото Military.com

ЦАМТО, 27 июля. Украине не нужны американские штурмовики A-10 Warthog, требуются более современные самолеты. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил советник главы украинского Минобороны Юрий Сак.

Как напоминает агентство, на прошлой неделе глава ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что США могут передать Украине свои более старые вооружения, в частности, A-10. При этом он отметил, что решение об их передаче будет принимать Киев.

По словам Ю.Сака, которые приводит портал Military.com, A-10 "не закроют воздушное пространство и не остановят бомбардировщики и ракеты". Вместе с тем, они станут целью российских истребителей и ПВО, добавил он.

Ю.Сак заявил, что Украина нуждается в "более современных" F-16. Согласно советнику министра, "большое количество стран, с которыми Украина близка, уже используют эти истребители, поэтому, если Киев их получит, ему будет легче добиться запчастей и техобслуживания", – отмечает агентство.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
A-10 Warthog
F-16
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