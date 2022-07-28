Министр обороны Великобритании заявил о необходимости увеличения армии королевства

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Великобритания нуждается в большей по численности и потенциалу армии. Об этом заявил министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес. Как отметил глава британского военного ведомства, страна переместится из страны с самыми большими военными расходами в Европе на восьмое место. Это связано с тем, что расходы на оборону низки, они будут меньше требуемого показателя Североатлантического альянса в 2% национального дохода.

Как рассказал в беседе со Sky News Бен Уоллес, если новый премьер-министр Великобритании решит потратить на военные нужды дополнительные десятки миллиардов фунтов стерлингов, армия королевства будет расти. По планам действующего правительства, к 2025 году британские вооруженные силы должны были сократиться в численности с 82 000 человек до 72 500 человек. Такая численность стала бы минимальной за сотни лет существования британского королевства.

Однако если добиться этой цели, то расходы по финансированию вооруженных сил упадут ниже установленной планки НАТО. Что интересно, Бен Уоллес пока хранит молчание относительно перспективы поддержки одного из двух кандидатов на пост премьер-министра – действующего министра иностранных дел Лиз Трасс или бывшего главы министерства финансов Риши Сунака.

Между тем, Лиз Трасс обещала увеличить расходы на оборону к концу 2020-х годов до 3% валового внутреннего продукта. Сунак, в отличие от Трасс, выступает против «произвольных целей» и считает, что расходы на оборону могут вырасти лишь до 2,5%, и то с течением времени. Заявление Уоллеса, таким образом, может рассматриваться как четкий посыл двум кандидатам в премьер-министры. От того, будут ли они готовы расширить финансирование британской армии, судя по всему, зависит и поддержка кандидатуры одного из них действующим главой военного ведомства.

С увеличением военных расходов Уоллес связывает перспективы более быстрой реализации некоторых программ по оснащению и вооружению британской армии. Также Уоллес отметил, что вооруженные силы анализируют уроки специальной военной операции России на Украине.

Например, уже очевидна потребность в более дальнобойных артиллерийских орудиях и в их большом количестве. Кроме того, Великобритания будет нуждаться в системах противодействия беспилотникам, средствах противоракетной обороны, радиоэлектронной борьбы и так далее.

Уоллес отметил, что, исходя из уроков украинского конфликта, лучше обладать небольшими, но прекрасно вооруженными и хорошо защищенными бронетанковыми и мотопехотными подразделениями, чем большим количеством военной техники без современной защиты, так как такая техника очень уязвима на поле боя.