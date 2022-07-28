Российские снайперы в зоне СВО успешно применяют трофейные украинские снайперские винтовки UAR-10

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Снайперские группы российских ВС успешно применяют в зоне специальной военной операции трофейные снайперские винтовки украинского производства Ukrop UAR-10. Как сообщил источник в силовых структурах, большое количество снайперского оружия было захвачено на территории Харьковской области и ЛНР.

Российские снайперы вполне успешно применяли против националистов трофейные снайперские винтовки украинского производства. По словам источника, винтовки UAR-10 зарекомендовали себя "вполне хорошо", на них установлены хорошие оптические прицелы украинского производства, но "некоторые сложности в их использовании" все же были. Какие точно он не сказал.

В ходе боев в Харьковской области и Луганской Народной Республике российскими военными было захвачено достаточно большое количество украинских снайперских винтовок производства Ukrop UAR-10 (...) В боях винтовки зарекомендовали себя достаточно хорошо, главное - все зависит от опыта и профессионализма стрелка

- приводит ТАСС слова источника.

Полуавтоматическая снайперская винтовка UAR-10 была принята на вооружение в 2018 году в качестве замены снайперских винтовок советского производства, в частности СВД. Как заявили разработчики винтовки из компании "Укроп", основой для украинской винтовки послужила американская AR-10. Оружие разработано под патрон НАТО 7,62х51 мм (.308 Winchester).

Сообщалось, что UAR-10 оснащается хромированным стволом с ресурсом до 7000 выстрелов. Заявленная дальность прицельной стрельбы составляет 1200 м, скорострельность — 21 выстрел в минуту. Длина винтовки составляет от 103 до 124 см (в зависимости от положения телескопического приклада), масса — порядка 5 кг. Винтовка поставляется в вооруженные силы Украины с прицелом, глушителем и сошками.