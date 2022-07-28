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ЦАМТО

Navantia переда второй корвет Avante-2200 ВМС Саудовской Аравии

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Источник изображения: Фото: Navantia

ЦАМТО, 27 июля. Испанская компания Navantia объявила о состоявшейся 26 июля на ее предприятии в Сан-Фернандо (Кадис) церемонии передачи командованию ВМС Саудовской Аравии второго корвета класса Avante-2200, (830) "Эль-Диръия" (Al Diriyah).

В мероприятии принял участие командующий ВМС Саудовской Аравии вице-адмирал Фахад бин Абдулла Аль-Гофейли.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года компания Navantia объявила о подписании с правительством Саудовской Аравии контракта на строительство в рамках проекта ALSARAWAT пяти корветов, стоимость которых составляет 1,8 млрд. евро (2,1 млрд. долл.). Соглашение вступило в силу в ноябре 2018 года. Строительство корветов ведется на базе испанского проекта Avante-2200, адаптированного к требованиям ВМС Саудовской Аравии.

В рамках соглашения Navantia также сформировала с саудовской государственной компанией SAMI (Saudi Arabian Military Industries) совместное предприятие в Саудовской Аравии. Оно будет предлагать интегрированные системы и технологически продвинутые решения Navantia на рынке Саудовской Аравии. При поддержке Navantia SAMI намерена разработать национальную систему боевого управления под обозначением Hazem.

Резка стали для головного корвета, (828) "Эль-Джубайль", началась в январе 2019 года. Он был передан командованию ВМС Саудовской Аравии 31 марта 2022 года. Резка стали для постройки "Эль-Диръия" началась в мае 2019 года, спуск на воду прошел 14 ноября 2020 года. С января 2022 года корабль проходил ходовые испытания для проверки соответствия всех систем требованиям ВМС Саудовской Аравии.

Помимо "Эль-Диръия", в настоящее время на различных стадиях строительства находятся еще три корабля серии, включая (832) "Хаиль" (Hail), (834) "Джизан" (Jazan) и (836) "Унайза" (Unayzah). Пятый корвет серии был спущен на воду в декабре 2021 года. Параллельно около 500 человек из состава экипажей корветов проходят обучение и подготовку в учебном центре Navantia (NTC) в Сан-Фернандо.

Последний корвет должен быть передан заказчику в 2024 году. В соответствии с условиями сделки, достройка последних двух кораблей будет завершена в Саудовской Аравии, где, в частности, будет установлена и испытана система боевого управления CATIZ компании Navantia. Кроме того, Navantia будет отвечать за обслуживание кораблей в течение пяти лет с момента поставки первого корвета. Опцион предусматривает продление работ по обслуживанию еще на пять лет.

Длина корвета класса "Эль-Джубайль" составляет 104 м, максимальная ширина – 14 м. Он оснащен двигателями MTU Friedrichshafen GmbH, развивает максимальную скорость 27 узлов, автономность – 21 сутки. На борту могут быть размещены 102 человека (экипаж и дополнительный персонал). В состав вооружения корабля входят 76/62-мм артиллерийская установка Super Rapid производства Leonardo, 35-мм ЗАК "Миллениум" компании Rheinmetall, ВПУ с ЗУР, а также другие системы.

Помимо СБУ CATIZ, корветы получат разработанные Navantia систему управления огнем DORNA, интегрированную систему управления платформой (Integrated Platform Control), интегрированную систему внешней и внутренней связи NAVCOMS / HERMESYS, интегрированный мостик MINERVA, двигатели и коробки передач.

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Саудовская Аравия
Продукция
Avante 2200
Компании
Leonardo
Navantia
Rheinmetall
Проекты
2020-й год
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