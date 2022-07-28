Ракетные войска Израиля: этапы эволюции.

Как отмечают обозреватели китайских военно-технических специализированных изданий 6 декабря 2019 г. ракетные войска Израиля провели очередной контрольно-испытательный пуск баллистической ракеты «Иерихон-3» по мишенному району в Средиземном море. Следует отметить, что наибольшее внимание данному пуску уделяют страны мусульманского мира, а именно Королевство Саудовская Аравия и Исламская Республика Иран. Официальный Эр-Рияд достаточно ревностно относится к процессу развития возможностей ракетных войск еврейского государства поскольку КСА обладает значительными финансовыми возможностями и практически не испытывает внешнего санкционного давления в военно-технической области.

Руководство Ирана также обеспокоено подобными испытаниями, которые свидетельствуют о наличии у Армии обороны Израиля возможности нанесения массированного ракетного удара по любому государству-агрессору.

По данным китайских специалистов, разведывательные службы ИРИ и КСА проявляют наибольшую активность в вопросе установления истинных масштабов и возможностей ракетных войск Израиля. Однако военные специалисты еврейского государства являются профессионалами в вопросе обеспечения высочайшего уровня секретности подразделений стратегического назначения, которые расположены на территории страны.

Ракетные войска Израиля. Этапы роста.

Необходимость формирования подразделений ракетных войск является осознанной, поскольку основные региональные оппоненты еврейского государства обладают ракетными или даже ракетно-ядерными силами, которые способны нанести удар по территории Израиля. Возможность создания РВ появилась у Израиля после подписания в 1963 г. с военно-политическим руководством Франции соответствующих документов о совместной разработке баллистических ракет малой дальности (от 235 до 500 км.), которые в настоящее время можно отнести к оперативно-тактическому ракетному вооружению.

Испытательный пуск ракеты MD-620

С французской стороны в программе создания первой баллистической ракеты принимала участие известная компания Dassault, а израильскую сторону представляла IAI. Известно, что французские специалисты оказали ценнейшую поддержку в вопросе создания первого образца ракетного вооружения – MD-620.

Испытательный пуск данной ракеты был выполнен в 1965 г., однако спустя три года франко-израильское военно-техническое сотрудничество по ракетной тематике прервалось. К тому моменту затраты Израиля в данной области составили уже 1 млрд. долл. США. По данным китайских специалистов, в такой ситуации на помощь израильским конструкторам ракетной техники пришли американские специалисты. Однако, официальный Вашингтон требовал, чтобы израильская сторона не разрабатывала баллистические ракеты межконтинентального уровня.

Ракета «Иерихон-1»

Ракета «Иерихон-1»

Результатом первого этапа американо-израильского сотрудничества стало создание баллистическая ракета (БР) малой дальности «Иерихон-1». При длине 13,4 м, и диаметре 0,8 м, данная ракета имеет стартовую массу 6700 кг, из которых от 450 до 800 кг приходится на боевую часть. Длина первой ступени составляет 4,05 м (масса 1950 кг), а длина второй ступени 4,35 м (масса 650 кг).

Следует отметить, что израильские химики наладили производство твердого ракетного топлива на территории страны. Кроме того, уже на тот момент в Израиле было локализовано производство большинства компонентов ракетных двигателей.

По оценкам некоторых аналитиков, под головным обтекателем «Иерихон-1» может находиться, как обычная боевая часть, так и ядерная – мощностью 20 кТ, т.е. рассматриваемая ракета, фактически, является носителем тактического ядерного оружия. Основным минусом «Иерихон-1» является крайне высокий коэффициент вероятного отклонения, который достигает 1000 м, что на тот момент времени было в два раза больше, чем у советской Р-17.

При такой низкой точности отсутствует возможность поражения шахтных пусковых установок баллистических ракет вероятного противника. Фактически, «Иерихон-1» позволяет наносить удары по таким крупным объектам базовой инфраструктуры, как авиационные и военно-морские базы, электростанции, нефтеперерабатывающие заводы и т.д.

«Иерихон-1» в цеху

По оценкам зарубежных специалистов, на вооружение ракетных подразделений Армии обороны Израиля поступило около 100 БР «Иерихон-1» (выпущены в период с 1971 по 1978 гг.), часть которых размещено в шахтных пусковых установках, а часть размещена в транспортных контейнерах, предназначенных для перевозки к местам пуска.

Второй этап эволюции

Второй этап эволюции ракетных войск Израиля связан с разработкой баллистической ракеты средней дальности (БРСД) под обозначением «Иерихон-2», которая началась в 1977 г. В отношении процесса проектирования данной БРСД с дальностью пуска от 1300 до 3500 км известно, что с мая 1987 по март 1992 г. израильские конструкторы выполнили семь контрольно-испытательных пусков «Иерихон-2» по мишенному району в Средиземном море.

Именно эти испытания привлекли внимание американских спецслужб, которые тщательно проанализировали информацию, полученную при помощи подразделений радиотехнической разведки, и пришли к выводу, что израильским конструкторам удалось значительно повысить точность. Необходимо отметить, что после того, как ВС Ирака предприняли попытку ракетного обстрела Израиля в 1991 г., разработка «Иерихон-2» ускорилась. Известно, что первые ракеты «Иерихон-2» встали на боевое дежурство только в 1994 г. При указанной выше дальности пуска большинство столиц мусульманских стран Ближнего Востока оказываются в радиусе поражения.

По данным из открытых источников, БРСД «Иерихон-2» имеет длину 14 м, диаметр корпуса увеличен до 1,56 м, а стартовая масса увеличена до 22 (по другим данным 26) тонн. Некоторые специалисты высказывают предположение, что масса пустой ракеты без топлива и боевой части составляет всего 12 тонн, т.е. рассматриваемая БРСД одна из самых легких в своем классе. В качестве двигателя используется твердотопливная силовая установка Castor-120 от американской компании Thiokol.

По данным китайских специализированных изданий, первая ступень рассматриваемой БРСД имеет полную масса 10970 кг (время работы 52 сек.), а вторая ступень 9965 кг (время работы 33 сек.). Масса боевой части составляет 1000 кг и под обтекателем вполне может быть размещена ядерная БЧ мощностью 1 МТ в тротиловом эквиваленте.

Ориентацию ракеты и головной части в пространстве на большей части траектории обеспечивает инерциальный модуль наведения и по мере приближения к району цели бортовой вычислитель подключает радиолокационную станцию наведения, которая скопирована с американской БР «Першинг-2».

Как известно, именно на основе БРСД «Иерихон-2» была разработана ракета-носитель «Шавит», которую Израиль использует для вывода полезной нагрузки на околоземные орбиты. В большинстве случаев запуски «Шавит» прошли штатно, что позволило израильским военным вывести в космос спутники разведывательного назначения, позволяющие собирать данные о ситуации и активности военных в сопредельных государствах.

Старт ракеты-носителя «Шавит»

Ракета межконтинентальной дальности

На третьем этапе эволюции израильские конструкторы разработали трехступенчатую БР «Иерихон-3». Её первый испытательный пуск состоялся в 2008 г. При длине 15,5 м, диаметре корпуса 1,56 м максимальная взлетная масса данной БР оценивается в 29 тонн, что указывает на увеличенный запас твердого топлива, который позволяет преодолеть до 5000 км.

БР «Иерихон-3»

Фактически, израильские конструкторы за 50 лет смогли пройти сложный путь развития ракетной техники и создали межконтинентальную баллистическую ракету. Некоторые китайские специалисты полагают, что в перспективе на вооружении ракетных подразделений АОИ может появиться ракета с дальностью пуска 7800 км.

В дополнение к вышесказанному китайские специалисты отмечают, что Армия обороны Израиля тщательно скрывает любую информацию о ракетных войсках и их вероятных целях. Особенно тщательно охраняют секреты об истинном количестве БР указанных моделей, местах их размещения, а также о работах над ложными целями и маневрирующими головными частями.

По материалам китайских военно-технических изданий