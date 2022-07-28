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Военное обозрение

В Киеве намерены оказаться от «старых» американских штурмовиков А-10 Thunderbolt

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Источник изображения: topwar.ru

Киеву не нужны американские штурмовики А-10 Thunderbolt, более известные как Warthog ("Бородавочник"), украинское Минобороны хотело бы получить истребители F-16. С таким заявлением выступил советник министра обороны Украины Юрий Сак.

На Западе еще даже не приняли решение о возможной передаче или продаже Украине боевых самолетов западного производства, а в Киеве уже начали заявлять что нужно, а что не нужно. Например, американские штурмовики А-10 Thunderbolt, передачу которых Украине в США только допустили, в Киеве уже назвали "старыми" и ненужными. По словам советника главы Минобороны Украины Сака, Киеву требуются "более современные" самолеты.

Свою позицию советник Резникова пояснил тем, что "Бородавочники" воздушное пространство над Украиной не закроют и не остановят российские бомбардировщики и ракеты, их собьют российские истребители. А вот "более современные" F-16 Киев вполне устраивают, тем более, что ряд стран, являющихся союзниками Украины, эти истребители уже использует, поэтому проблем с запчастями и техобслуживанием быть не должно.

Ранее в США не исключили, что Украина в будущем может получить на вооружение американские штурмовики А-10 Thunderbolt, если ВВС США откажутся от их эксплуатации и снимут с вооружения. Такой вариант помощи Киеву не исключил министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кэнделл. Однако он подчеркнул, что такой вариант маловероятен, для Украины у американцев имеются другое вооружение, включая "более старые системы США".

В то же время появилась информация, что США обсуждают поставку на Украину истребителей, причем не только американских, но это вопрос в настоящее время не актуален, так как в случае победы России авиация Украине не понадобится.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
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