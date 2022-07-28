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Источник рассказал о применении нового авиационного разведкомплекса в спецоперации

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Работа бомбардировщиков Су-34 в ходе спецоперации на Украине. Видео Минобороны РФ
Работа бомбардировщиков Су-34 в ходе спецоперации на Украине. Видео Минобороны РФ.
Источник изображения: РИА Новости

«РИА Новости»: ВКС России применили на Украине новый авиационный разведывательный комплекс на базе Су-34

Воздушно-космические силы России (ВКС) впервые применили во время спецоперации по защите Донбасса новый разведывательный комплекс на базе бомбардировщика Су-34. Об этом 27 июля сообщил информированный источник «РИА Новости».

«В рамках спецоперации ВКС России начали применение новых разведывательных комплексов на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО (противовоздушной обороны — Ред.) и украинских РЛС (радиолокационных станций — Ред.)», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что подобные возможности самолетам обеспечивают новейшие подвесные универсальные контейнеры разведки. На Су-34 используются контейнеры трех типов — оптикоэлектронной, радиолокационной и радиотехнической разведки. С их помощью комплекс может «передавать наземным силам и огневым средствам информацию о военных объектах противника по автоматическим каналам связи в режиме времени, близком к реальному».

23 июля Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в рамках спецоперации. В процессе выполнения боевых задач экипажи российских самолетов нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике украинских неонацистов. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.


27 июля Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей вертолетов Ми-8 с установленными на борту современными комплексами радиоэлектронной борьбы в ходе спецоперации. Отмечается, что летчики армейской авиации ВКС выполняли задачи по подавлению средств радиотехнической разведки и наведения противника.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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