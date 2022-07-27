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Премьер-министр распределил кураторство высокотехнологичных направлений между вице-премьерами

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Премьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин.
Источник изображения: © Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

По инициативе президента вице-премьеры правительства будут держать на особом контроле развитие критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений, сообщил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин.

Андрей Белоусов станет курировать развитие технологий создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в отрасли, а также транспортной техники нового поколения.

Виктория Абрамченко возьмёт на контроль ситуацию с новыми разработками, необходимыми для мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения её загрязнения.

В зоне ответственности Татьяны Голиковой будет реализация высокотехнологичного направления по ускоренному развитию генетических технологий и вопросы поддержки разработок в области химической и биологической безопасности, биоинженерии и других.

Денис Мантуров, назначенный вице-премьером в середине июля, станет курировать такие направления, как технологии создания ракетно-космической техники нового поколения, мобильные сети связи пятого поколения, электронная компонентная база и квантовые сенсоры, а также займётся технологическим и атомным надзором.

К компетенциям Александра Новака будут отнесены вопросы технологий атомной и водородной энергетики, декарбонизации промышленности и транспорта на основе природного газа. Помимо этого он станет курировать развитие распределённых интеллектуальных энергосистем и создание систем накопления электроэнергии, включая портативные.

Марат Хуснуллин будет отвечать за технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды в части осуществления экологического, технологического и строительного надзора.

Дмитрий Чернышенко назначается куратором таких высокотехнологичных направлений, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, коммуникационные интернет-решения.

В его ведении будет в том числе компьютерное моделирование наноустройств и наноматериалов, а также их получения и обработки, программное обеспечение распределённых и высокопроизводительных вычислительных систем.

Вы все также должны координировать деятельность министерств и ведомств по всем этим вопросам.

На что хочу обратить ваше внимание: решение Президента о кураторстве вице-премьерами развития критически значимых технологий и направлений — большая ответственность. Предстоит серьёзная слаженная работа. От того, насколько эффективно вы справитесь с поставленными задачами, зависит то, как будет складываться ситуация во вверенных вам отраслях. Держите эти вопросы на постоянном контроле. Лично буду следить за результатами, — сказал Мишустин.

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Персоны
Мантуров Денис
Проекты
ИТ
Наноиндустрия
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